比特大陸赴港IPO有隱憂 礦機價大跌 研發晶片慢半拍…

加密貨幣礦機龍頭比特大陸上週終於遞件申請港股上市，據其初步招股文件，比特大陸礦機銷量由去年下半年大增，至今仍處高峰，但售價大跌，比特幣礦機價格跌約 2 成，其他虛擬幣礦機更大跌 4 成，反映虛擬幣礦機需求有所減弱。此外，其 7nm 的 ASIC 晶片 BM1391 研發的腳步，也落後嘉楠耘智。

比特大陸主要從事加密貨幣挖礦和 AI 應用的 ASIC 晶片、銷售加密貨幣礦機和 AI 硬體、礦場礦池運營等。2013 年公司成立以來，陸續推出了 9 代螞蟻礦機，並在數位貨幣礦機中佔有近 78% 的市占率，具有絕對壟斷地位，嘉楠耘智排名第二。

此外，未被證實的消息指出，比特大陸目前通過礦池和投資的方式掌握的算力超過 51%，這在比特幣的世界中意味著超級話語權。

比特大陸的熱門產品「螞蟻礦機 S9i」，其運算力約 14.5TH，功耗為 1365 瓦特，售價人民幣 3300 元。據加密貨幣網站 CryptoCompare 推算，上述礦機目前每日可獲 0.0005098 比特幣；每年 0.1861 比特幣。

而據比特大陸在初步招股書中指出，由於若干加密貨幣波動導致若干礦機預測售價低於其成本，因此在今年上半年已須替存貨及預付供應商付款作 2.53 億美元的減值撥備，意味部分礦機料要賠本銷售。

礦機的暴利和 2017 年數位貨幣的瘋狂息息相關，公司嘗盡暴富滋味。但 2018 年 3 月以來數位貨幣進入熊市，礦工們挖礦積極性減退，雖然比特大陸通過降價的方式獲得了收入，但是資產減值正在吞噬比特大陸的淨利，同時其持有的數字貨幣資產正面臨貶值的風險。

來自 Blockchain.info 統計，2017 年比特幣價格最高為 2 萬美元，到 9 月 29 日，比特幣價格為 6521.81 美元，這讓位於行業上游的比特大陸深感寒冷。

比特大陸目前還運營著 BTC.com 和螞蟻礦池，從算力來說為世界第一和第二大比特幣礦池，同時比特大陸在中國運營著 11 個礦場，主要位於內蒙古、四川、新疆等電力資源豐富、價格便宜的地區，並在美國華盛頓州、德州、田納西州擁有 3 座在建的礦場。2017 年礦池運營和礦場服務分別為公司貢獻的收入為 3290.6 萬美元和 2059.2 萬美元。

時序進入 2018 年，比特大陸不再像過去宛如一部印鈔機般風光。雖然 2018 年上半年比特大陸銷售年增 936.7%，達到 28.45 億美元，但銷售開支年增 1185.7%，其中廣告開支增長迅猛，年增近 10 倍。截止 2018 年 6 月 30 日，比特大陸經營活動現金流為 - 6.218 億美元，其中未銷售存貨增加了 10.39 億美元。

市場人士認為，礦工數目會影響加密幣的挖礦難度，人愈多，難度愈高，估計業餘愛好者缺乏競爭力，若幣價下跌，他們會停止挖礦，甚至離開市場。

值得注意的是，比特大陸持有價值 8.87 億美元 (約港幣 69.2 億元) 的加密貨幣資產，以規模計肯定已超越同類港股，以去年 12 月底及今年 6 月底比較，其加密貨幣資產規模相若，但同期加密貨幣的市值大跌，反映比特大陸增加其加密貨幣數目。

比特大陸主要持有比特幣、比特幣現金、以太幣、萊特幣及達世幣，根據加密貨幣網站 CoinMarketCap 數據，上述 5 種加密貨幣的市值已蒸發 52.84% 至 81.51% 不等。

招股文件透露，比特大陸今年初曾預計，2018 年礦機的市場增長強勁，因此向生產夥伴下了大量訂單，然而，上半年加密貨幣的市價大幅波動，不利加密貨幣挖礦的預期經濟回報，令礦機銷售增長放緩，上半年的存貨水平增加及已收客戶預收款減少。

截至今年 6 月 30 日，由於加密貨幣市價下降，比特大陸存貨減值撥備高達 3.913 億美元 (約港幣 30.5 億元)。

此外，就在遞出上市招股說明書的前 5 天，比特大陸發佈了 7nm 的 ASIC 晶片 BM1391，用於比特幣和比特現金的挖掘。這距離其上一次發佈專用礦機 S9 已經過去了 1 年半的時間，而且研發的腳步落後於嘉楠耘智，1 個月前，嘉楠耘智對外發佈了首款量產的 7nm 礦機晶片和礦機阿瓦隆 A9 系列。