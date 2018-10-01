赫斯基提出總價約380億港元收購MEG能源或涉敵意收購

《彭博》引述消息人士指，長和(00001-HK)旗下加拿大石油公司赫斯基能源(Husky Energy)對中海油(00883-HK)持股12%的MEG能源提出約33億加元(約197億港元)。報道指屬於敵意收購。

赫斯基向MEG股東提出以現金或換股的方式，收購MEG全數股權，MEG股東可以選擇每股11加元的現金，或0.485股赫斯基能源股份，溢價約37%，當中現金部份最高為10億加元，股票部分總價值約23億加元。此外，赫斯基還將承擔MEG約31億加元(約185億港元)的債務，有關交易的企業價值為64億加元(約382億港元)。

《彭博》引述赫斯基能源首席執行官Rob Peabody表示，MEG能源董事會拒絕早前收購建議後，公司直接向MEG能源提出現金和股票收購提議，公司仍準備與MEG能源的董事溝通。

MEG能源發言人John Rogers證實，公司已收到收購要約，並指管理層和董事會將會就交易展開評估，以確定是否符合股東的最佳利益。

根據彭博數據顯示，這個項目是赫斯基有史以來規模最大的收購交易。

MEG能源每日生產10萬桶石油，主要是以蒸汽技術注入底層石油，加熱變成液體後再抽出。加拿大西部是充滿油砂資源地區，但現時開採技術下成本不菲。另外，根據赫斯基年報，赫斯基在加拿大西部生產18.6萬桶石油，全球計及天然氣則每天生產32.3萬桶。



