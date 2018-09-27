打破擱置IPO傳言 比特大陸遞件申請IPO 將成港股第4檔W股

稍早傳出要擱置 IPO 重組的全球第一大比特幣礦機生產商比特大陸 (Bitmain) ，正式遞件申請港股上市，它將成為繼大陸最大鋼鐵電商平台「找鋼網」後，第四檔擬以「同股不同權」上市的個股。

據初步招股書顯示，比特大陸於 2013 年北京成立，業務涵蓋比特幣、比特幣現金、乙太幣等，截至 6 月底止半年經調整淨利則達 9.5 億美元 (約港幣 74.1 億元)，年增幅度高達近 10.5 倍，經調整 EBITDA 達 11.2 億美元 (約港幣 87.4 億元)，較去年同期多逾 10 倍；毛利率為 36.2%，年跌 12 個百分點。

今年上半年營收為 28.5 億美元 (約港幣 222.3 億元)，超去年全年營收 25.2 億美元 (約港幣 196.6 億元)，年增近 9.4 倍，當中來自礦機銷售占收入 94.3%。淨利為 7.42 億美元 (約港幣 58 億元)，年增 7.95 倍。

以 2017 年營收計，比特大陸為全球第 4 大無晶圓廠 ASIC 晶片設計公司；更為全球最大基於 ASIC 的加密貨幣礦機公司，占全球 74.5% 的市佔率。

比特大陸共分為 AB 兩類股份，A 類股份可享 1 票投票權，B 類則享有 10 票投票權。招股書指出，2 名聯合創始人詹克團及吳忌寒將成為不同投票權受益人，分別持有 39.8 億及 22.4 億 B 股。

世界最大的比特幣礦池 Coingeek，其創始人 Calvin Ayre 日前在 Twitter 上公開推文爆料，指比特大陸將擱置 IPO，並嘗試重組。但消息立即被比特大陸否認，表示上市計劃仍在正常進行中，重組之說亦屬謠言。

外電早前引述消息人士透露，比特大陸計劃最快 9 月向港交所遞交上市申請，惟集資規模已大幅縮水至最多 30 億美元 (約 234 億港元)。

目前以「同股不同權」(W 股) 在港交所上市的個股有小米 (1810-HK)、美團點評 (3690-HK)，找綱網已遞交上市申請，加上比特大陸，港股市場將有 4 檔「同股不同權」個股上市。