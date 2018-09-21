被爆終止IPO重組 比特大陸：不予置評

全球第一大比特幣礦機生產商比特大陸 (Bitmain)，今年 7、8 月即傳出赴港上市，但只聞樓梯響。而最新消息卻爆料，比特大陸將終止 IPO，嘗試重組。

近日，Coingeek 創始人 Calvin Ayre 在 Twitter 上推文爆料，指比特大陸將終止 IPO，嘗試重組，問題在於比特大陸的技術不再起作用，他們在其魯莽的、未經測試的蟲洞分叉計畫上宣告失敗。

針對此一消息，比特大陸向全天候科技表示「不予置評」。接近比特大陸人士則表示，消息不準，事實勝於雄辯。

但一位參與比特大陸 Pre-IPO 輪融資的投資人說，現在市場不是很好，然後競爭也非常激烈，所以，他們不上市也符合情理，需要重組一下。

今年 8 月，比特大陸已完成 5.6 億美元融資，融資前估值為 140 億美元，融資估值為 146 億美元；比特大陸預計在 8 月 30 日遞件申請 IPO，2018 年底在香港上市。

在比特大陸 Pre-IPO 投資人名單中，包括了騰訊 (0700-HK)、新加坡經濟發展局所設的投資機構 EDBI、阿布達比投資局和加拿大養老基金等重量級企業和機構。

比特大陸 Pre-IPO 前估值 140 美元，Pre-IPO 後估值約為 150 億美元，亦有機構喊到 180 億美元。上市後，比特大陸預期估值為 300 億美元以上，甚至達到 350 億美元，中金公司將擔任其上市主承銷商。

針對上述資訊，比特大陸以及騰訊均表示「不予置評」。

不過，比特大陸傳出 IPO 後不久，負面消息接踵而至。比特大陸、算豐科技以侵害實用新型專利權為由，狀告深圳比特微、新特能源股份有限公司、北京必然如此網路技術有限公司，要求被告共賠償經濟損失人民幣 268 萬元。2018 年 8 月 31 日，雙方接收到《民事判定書》，比特大陸敗訴。

此外，twitter 用戶「BTCKING555」還曝出比特大陸或將面臨破產。雖然此消息很快被否認，但仍然難以阻擋來自外界的質疑。主因是比特大陸採礦業務收入下滑、礦機銷售額下降，還將過多現金流投入以 BCH 為主的山寨幣組合中。