香港「轉數快」支付系統正式啟用 首創港幣、人民幣平台

香港快速支付系統「轉數快」9 月 30 日正式啟用，民眾可以透過「轉數快」隨時隨地進行跨銀行、跨電子錢包，24 小時即時進行港幣、人民幣免費資金轉帳。

「轉數快」是金管局有關推動香港邁向智慧銀行新紀元的 7 項措施之一，每日 24 小時、每週 7 天全天候運作，將突破當前行動支付需選擇同一儲值支付工具的侷限。目前已有 21 間銀行及 10 家儲值支付工具營運商，包括八達通、支付寶香港、微信、中銀香港、香港上海匯豐銀行、渣打銀行等。

香港金管局總裁陳德霖表示，「轉數快」是全世界獨一無二的小額支付系統，支援港幣和人民幣以及小額轉帳免收費的即時支付服務，至今已有 45 萬個證記；在 9 月中上架的香港共用二維碼的流動應用程式 (HKQR)，則是全球首個能將多個二維碼整合成為一個共用二維碼的流動應用程式，有助促進二維碼支付在香港普及。

香港財政司司長陳茂波指出，金管局這次推出「轉數快」是電子支付善用金融科技的其中一環，近年政府積極推動香港創新科技發展，希望可將香港打造成智慧城市，提升管理效率。政府會積極探討如何運用「轉數快」，讓民眾繳交政府賬單及費用。

香港企業包括香港中華煤氣有限公司、富城集團、粵港汽車、四洲集團旗下美利飲食、中銀人壽、保良局、仁濟醫院、唐記包點、香港學聯旅遊、点点綠及 PanaShop 等，對香港市場推出「轉數快」服務的反饋均積極正面。

陳茂波表示，「轉數快」成功推出之後，接下來金融業的另一個焦點就是虛擬銀行，金管局目前已接獲約 30 個虛擬銀行牌照申請，預料今年底或明年初便可發出首批牌照，此舉將提升香港作為智慧型國際金融中心的層次。

