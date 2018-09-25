廣深港高鐵香港段開通 交通、旅遊、房地產等概念股值得關注

廣深港高鐵香港段 9 月 23 日啟動通車，首趟列車從深圳北站發出抵達香港西九龍站。標誌著香港加入大陸高鐵網路，踏入高鐵新時代。分析認為，概念股中的交通、旅遊、房地產股值得關注。

廣深港高鐵全長 142 公里，其中大陸段 116 公里，廣州南至深圳北、福田間分別於 2011 年底、2015 年底通車，目前運營時速 300 公里；高鐵香港段全長 26 公里，由香港全資興建，香港鐵路有限公司負責規劃設計，於 2010 年開工建設，設計速度每小時 200 公里。

這條耗資港幣 846 億元的廣深港高鐵香港段開通營運後，初期計劃每日安排開行動車組列車 127 對，其中本線列車 114 對；跨線列車 13 對，可通達北京、上海、石家莊、鄭州、武漢、長沙、杭州、南昌、福州、廈門、汕頭、貴陽、桂林、昆明等城市，將來可按實際需要協商調整列車開行方案。票價採取雙方運營企業各自定價、分段計費、加總核收的方式確定。

廣深港高鐵香港段通車之後，從香港到深圳最快 14 分鐘，到廣州最快 47 分鐘。至此，香港已開通與大陸 44 個城市的高鐵班列，每天有 100 多趟高速動車組往返大陸和香港之間，大大縮短了陸港間的時空距離，將對區內的產業要素流動與居民生活方式產生重大影響，相關標的值得關注。特別是高鐵香港段開通有望帶來訪港旅客的增加，在當地旅遊及消費市場積極佈局的企業有望受益。

廣深港高鐵香港段開通初期預計日均客流量約 8 萬人。據大陸鐵路部門的預測，到 2020 年左右，廣深港高鐵年均客流量將達 8000 萬人次，相當於把高鐵沿線廣州、東莞、深圳和香港 4 大城市的常住人口移動 2 次。

大陸央視援引銀河香港國際分析師李嘉豪、王志文分析，香港旅遊市場接近飽和，廣深港高速鐵路香港段開通將對香港零售業帶來龐大的潛在影響，其將是直接受益者。而根據香港運輸及房屋局的預測，2018 年的每日乘客量將達 80100，並將在 2021 年及 2031 年分別增加至 95000 及 129300。據此推算，短期內，每年或有 2900 萬乘客乘搭廣深港高速鐵路到香港。去年，去香港的旅客總數達到 5800 萬。

東方證券 (香港) 指出，部分具大灣區概念的優質交通、教育與中國房地產股，值得投資者留意。

東莞證券認為，深度佈局大灣區片區的地產股，將受惠於區域的發展及土儲項目的價值提升，相關概念股有望走強。建議投資者重點關注招商蛇口 (001979-CN)、金地集團 (600383-CN)、保利地產 (600048-CN)、華髮股份 (600325-CN)、格力地產 (600185-CN) 等。

香港零售業將受益於遊客人數增加，收租股亦有望受益。銀河香港國際認為，海港城由於靠近西九龍站，相信它將繼續成為香港表現最佳的購物中心，其主九龍倉置業 (1997-HK) 將受益。

根據星展銀行 (香港) 此前分析，假設乘坐高鐵訪港的乘客中 30% 為新增遊客，則香港段高鐵的開通將為香港帶來額外 230 萬訪港遊客，增幅約 4%。

中國基金報指出，香港已將「高鐵遊」加入「一程多站」旅遊模式，接駁香港與臨近旅遊城市，「高鐵 +」已經成為香港旅遊新增量點。迪士尼、海洋公園等景區計畫推出高鐵套票，雲頂集團推出了「高鐵 + 郵輪」，各大旅行團也開發了定制「高鐵行」產品。

由於酒店房價和入住率將面臨上升壓力，銀河香港國際分析師對香港酒店業持樂觀看法。

不過，中國基金報指出，廣深港高鐵的全線貫通對於區內提供往返粵港的交通運輸服務公司將產生一定替代效應，或將對這類公司來一定負面影響。

但中國銀行國際證券認為，由於受眾群體以及香港直通車業務收入佔比只有 5% 等原因，高鐵香港段開通對廣深鐵路的影響非常有限。

粵港灣及廣深港高鐵概念股

珠海港、恒基達鑫、鹽田港、深赤灣 A、中信海直、廣深鐵路、華鵬飛、深高速、深圳機場、粵高速 A、中海遠特、廣州港、南方航空、白雲機場、歐浦智網、東莞控股、格力地產、世榮兆業、華髮股份、萬科 A、華聯控股、深深房 A、深物業 A、招商蛇口、中洲控股、南山控股、沙河股份、世聯行、東旭藍天、深振業 A、中航地產、皇庭國際、金地集團、中糧產業、綠景控股、粵泰股份、保利地產、珠江實業、香江控股、粵宏遠 A。