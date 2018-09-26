澳門十一黃金周訂房近爆滿 大摩料9月博弈收入增9%

「十一黃金周」檔期殺到，澳門今年黃金周訂房爆滿情況略多於去年，高價飯店剩餘房間最低叫價較去年略低，個別較大眾化的飯店剩餘房間叫價較進取。業界認為，新場增加吸引較多消費者到路氹度假區飯店入住及消費，預期有利中場增長，貴賓市場買碼亦較往年佳。

澳門的飯店房供應雖然較去年增加 2648 間，達到 39400 間，香港《明報》翻查 6 大博弈商官網發現，當地飯店在今年「十一黃金周」檔期 7 日假期中，入住爆滿情況卻較去年略多。飯店房價方面，高價飯店在假期間剩餘房間最低叫價比去年普遍調低。

以銀河娛樂 (0027-HK) 旗下澳門銀河 JW 萬豪為例，去年 10 月 5 日叫價 6488 元澳門元，今年同日為 4759 元，降幅達 26.65%；金沙中國 (1928-HK) 旗下瑞吉在去年 10 月 3 日最低房間叫價 6175 元，今年同日為 3488.4 元，降幅達 43.5%。新濠博亞 (MLCO-US) 旗下飯店除新開業不久的摩珀斯定價較高，最高叫價近 9000 元外，其整體飯店叫價亦全線較去年提高。

反而個別較多人光顧的大眾化飯店剩餘房間叫價則較去年進取。以金沙旗下之威尼斯人為例，今年 10 月 2 日及 10 月 4 日的叫價最低同為 4673.3 元，相比去年同期同樣兩日叫價 3798 元，均高出 23.05%；金沙城假日今年 10 月 6 日叫價 2878.2 元，去年同日則為 2348 元，亦高出 22.58%。不過亦有個別飯店調低房價應市，如銀河百老匯今年叫價介乎 1600 至 1800 元，去年同期則為 3000 元以上。

截至今 (26) 日近午盤，銀河娛樂漲 0.474%，報港幣 52.95 元；金沙中國漲 0.83%，報港幣 36.45 元。

澳門博弈 (0880-HK) 副主席兼行政總裁蘇樹輝的分析認為，今年「十一黃金周」檔期客觀環境佳，預期會如去年一樣較多旅客在 10 月 3 日、4 日訪澳，相信有利博弈及非博弈業務提升。

銀河娛樂股價 (圖：新浪財經)

澳門旅遊業議會理事長胡景光預期，今年「十一」檔期旅客訪澳會有個位數的年增長，整體飯店房價與去年同期差別不大，並預期金光大道的訂房表現比半島理想。由於即興旅遊趨勢持續，因此在中秋前十一檔期訂房未必即時達到 9 成。

Union Gaming 管理合伙人 Grant Govertsen 亦表示，今年「十一」檔期的飯店入住率非常高，並會比平時吸引更多高質客戶前來，預期假期間的博弈收入會有理想增長。至於颱風山竹造成的行程延誤等因素非常輕微，不會對十一檔期構成影響。

大摩今 (26) 日發表研究報告指出，澳門 8 月博弈收入增 17% 至 266 億澳門元，投資者預期貴賓廳業務因國內流動性問題而放緩。

該行指出，8 月貴賓廳的收入年增 12%，勝預期，調整高端中場後，貴賓廳收入年增 9%。中場收入占純利約 80%，8 月表現仍然強勁，年增 26%，為第三季的 EBITDA 增長提供潛在上行空間。

合併 7 月及 8 月的表現，第三季貴賓廳的收入增 5%，中場收入增 23%，預期 9 月博弈收入增長為 9%，當中包括受颱風影響的兩日表現。