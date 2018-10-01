美中貿易緊張加劇下 中國製造業降溫 加大政策調整壓力

美中貿易緊張局勢加溫，似乎已經對中國經濟逐步發生影響，在外部及國內需求均減弱情況下，也帶來決策者政策調整上的壓力。

近日公布無論官方或財經的製造業 PMI，均弱於預期。早先官方公布的製造業 PMI，由 8 月份的 51.3 降至 9 月份的 50.8，是近 7 個月低點，週日公布的財新 / Markit 製造業 PMI，更由 8 月份的 50.6 降至 50.0，遠低於預期值 50.5。

服務業表現優於預期

對經濟放緩的一些緩衝，可能來自服務業。週日官方公布的非製造業 PMI，由 8 月份的 54.2 升至 54.9，表現更優於預期。

中國銀行國際金融研究所研究員 Gao Yuwei 指出，政府的支持政策預計在第 4 季發生影響，部分抵消貿易戰的破壞，同時，服務業通常在第 3 和第 4 季表現更好。

上海交通銀行資深經濟學家 Tang Jianwei 表示，經濟的外部壓力正在上升，預計明年還會進一步增加，人們應該做好政策調整的準備。

出口使中國經濟面臨下行壓力

以製造業來說，官方數據涵蓋了更多的公司，而財新調查則更多地關注中小企業，這部分更對中國的就業至關重要。隨著貿易風險加劇，中國官員已承諾會防止大規模的損失。

由財新數據來看，最值得注意的可能是新出口訂單部分，這部分指數以 2016 年 2 月以來的最快速度收縮，由 8 月份的 49.4 降至 48.0，連續第 4 個月收縮，企業將主要原因指向貿易摩擦和隨後的關稅。

CEBM 集團宏觀經濟分析主管 Zhengsheng Zhong 表示，出口部分持續拖累表現，需求持續疲軟，均對公司的生產帶來影響。製造業擴張在 9 月份減弱，中國經濟面臨很大的下行壓力。

持久戰下促增長成政策核心

美國川普政府多次聲稱，中國經濟疲軟和股市暴跌的跡象，說明美國正在贏得貿易戰，因此沒有放鬆施壓的打算，貿易戰愈來愈可能發展為長期的持久戰。

中國智庫發展研究中執主管 Long Guoqiang 指出，關稅對部分出口商的影響非常重大，他說：「有些企業會削減產量，有些企業會削減工人，有些甚至會關閉。」

雖然近期中國公布的出口數據顯示，中國在此仍有驚人的彈性，但許多分析師認為，這是因為一些企業趕在關稅生效前，加快向美國出口的進度，若真是如此，接下來恐怕會有出口急劇下跌的風險。

最近幾個月，政策制定者開始將關注的焦點，重新轉向促增長，以應對貿易風暴，因此降低融資成本、增加對中小企業的貸款、減稅等措施逐漸出籠。不過分析師認為，這些措施會需要一段時間，才能在經濟放緩的情況下發揮作用。