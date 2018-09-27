中國前8月規模以上工業企業利潤成長16.2％ 比上月趨緩0.9個百分點

中國國家統計局公佈，前 8 個月全國規模以上工業企業實現利潤總額為人民幣 4.42 兆元，年成長 16.2%，成長速度比 1-7 月份趨緩 0.9 個百分點。

1-8 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額為人民幣 1.34 兆元，年成長 26.7%；集體企業實現利潤總額人民幣 139.2 億元，增長 3.2%；股份制企業實現利潤總額為人民幣 3.13 兆元，成長 20.1%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額 1.09 兆元，成長 7.6%；私營企業實現利潤總額 1.14 兆元，增長 10%。

8 月份，規模以上工業企業利潤總額為人民幣 5196.9 億元，年成長 9.2%，成長速度比 7 月放緩 7 個百分點。

資料來源：中國國家統計局

國家統計局工業司何平博士解讀，目前供給側結構性改革成效持續顯現，一來是成本持續下降，二是槓桿率持續降低。再來，工業企業獲利能力增強，一是利潤率的年增率提高，二是核心獲利能力增加，代表企業核心業務帶來的收益增加。最後，消費品與高技術製造業獲利成長加快。

1-8 月份，規模以上消費品製造業利潤年成長 8%，增速比 1-7 月份加快 0.5 個百分點；高技術製造業增長 6.4%，加快 1.2 個百分點。

從 8 月份當月情況看，主要受企業收入增速和價格漲幅雙回落的影響，工業利潤成長速度比 7 月有所減緩。此外，與上年利潤基數偏高也有一定關係。