[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月28日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 191754 3037 欣興 63013 00632R 元大台灣50反1 62276 2888 新光金 50296 2371 大同 42784 2492 華新科 42762 00633L 富邦上証正2 41810 2330 台積電 39626 2891 中信金 38930 2317 鴻海 38018 2886 兆豐金 34759 9958 世紀鋼 33656 2308 台達電 31476 2002 中鋼 30120 2405 浩鑫 29987 2883 開發金 29871 2885 元大金 29428 2834 臺企銀 28562 1101 台泥 28226 2303 聯電 28153 2323 中環 26942 2327 國巨 26778 2633 台灣高鐵 24832 2890 永豐金 24775 2027 大成鋼 23743 3481 群創 23464 00677U 富邦VIX 23440 1102 亞泥 23025 00655L 國泰中國A50正2 20892 2881 富邦金 20859
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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