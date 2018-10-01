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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月28日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      191754  
3037   欣興                 63013  
00632R 元大台灣50反1        62276  
2888   新光金               50296  
2371   大同                 42784  
2492   華新科               42762  
00633L 富邦上証正2          41810  
2330   台積電               39626  
2891   中信金               38930  
2317   鴻海                 38018  
2886   兆豐金               34759  
9958   世紀鋼               33656  
2308   台達電               31476  
2002   中鋼                 30120  
2405   浩鑫                 29987  
2883   開發金               29871  
2885   元大金               29428  
2834   臺企銀               28562  
1101   台泥                 28226  
2303   聯電                 28153  
2323   中環                 26942  
2327   國巨                 26778  
2633   台灣高鐵             24832  
2890   永豐金               24775  
2027   大成鋼               23743  
3481   群創                 23464  
00677U 富邦VIX              23440  
1102   亞泥                 23025  
00655L 國泰中國A50正2       20892  
2881   富邦金               20859
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