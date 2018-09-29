〈Q4投資策略〉台股慎防三大逆風風險 嚴控資金水位

台股受貿易戰爭陰影揮之不去，蘋果供應鏈欲振乏力，短線靠傳產點火、權值股撐盤，中小科技股顯得後繼無力，時序進入第四季，大盤在屢次面臨年線保衛戰後，到底該怎麼選股？法人認為，第四季要慎防三大逆風風險，布局台股要嚴控資金水位，預期台股呈區間整理格局，選股重於選市。

瀚亞投信投資長劉興唐表示，美國經濟數據仍維持強勁，但是在中美貿易戰持續升溫，新興市場股匯動盪不安，不確定風險因子逐漸增加，台股也難倖免於資金外流的衝擊，接下來第四季至 2019 年必須更加謹慎，宜嚴控資金水位並提高風險意識。

政治紅利有利大型權值股 惟小心電子股旺季不旺

劉興唐指出，隨著年底縣市長大選將屆，且美股未大幅拉回前，政府偏多心態濃厚，大型權值股將成為市場焦點。

但是瀚亞投信國內投資部主管劉博玄指出，第四季至明年，影響台股有三大風險，須留意包括 1. 聯準會升息訊號是否反轉、2. 企業獲利成長是否如預期、3. 科技股是否有新產品、新規格與新應用。

劉興唐認為，在此情況之下，台股加權指數大漲不易，預料將呈現區間走勢，研判可能落於 10000~11500，選股將是台股勝出關鍵。

群益投信投研部主管陳煌仁則表示，大盤上檔壓力為前高整理平台 11300 點，下方支撐為年線 10700 點，未來需觀察年線是否下彎、成交量是否補上。但是，如果電子股第四季旺季不旺，恐導致嚴峻的庫存調整，因此建議積極型投資人持股水位 50% 即可。

凱基開創基金經理人施政廷也指出，中美貿易摩擦增溫，可能造成科技業供應鏈進行轉移，增加企業支出，短期內對企業獲利影響尚難評估。目前半導體庫存天數位於歷史高點，加上電子下游銷售動能轉弱，造成上游庫存無法快速去化，因電子股佔加權指數權重大，可能壓抑指數上檔空間，但金融類股受惠升息循環將有一定支撐。

儘管台股未來震盪風險較高，受到全球資金動態牽連，但仍不乏成長趨勢明確的產業族群，瀚亞投信看好 8 大類產業機會，包括：Data Center 供應鏈、5G、光學鏡頭、AI&HPC 相關半導體、電動車、中國保健食品、塑化與金融等產業，可望穩度震盪行情及市場逆風。