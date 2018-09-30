成為Safari預設搜尋引擎代價？高盛：今年90億美元 明年更高

華爾街投行高盛 (GS-US) 估計，為了繼續成為蘋果 (AAPL-US) Safari 瀏覽器的預設搜尋引擎，谷歌 (GOOG-US) 今年將支付高達 90 億美元的費用。高盛報告還估計，明年這個數字可能會增加 30 億美元至 120 億美元。

蘋果預設瀏覽器搜尋引擎的使用費，4 年內從 10 億美元增加到 90 億美元。2014 年，甲骨文 (ORCL-US) 在針對谷歌的版權訴訟的法庭文件中指出，「蘋果公司在 2014 年從其競爭對手那裡取得 10 億美元。」華爾街投行們估計當時的數字在 10 億至 13 億美元間。

但 2017 年的第三方估計數據顯示，谷歌向蘋果公司支付了 30 億美元。但對於這個金額是根據流量或查詢量的直接費用，還是 Safari 作為協議的一部分產生的廣告收入的分成，各方存在不確定性和不同意見。

Safari 是全球市占率第二高瀏覽器，為 14.5%，僅次於谷歌 Chrome 的 59.7%。在美國，Safari 與 Chrome 的網路流量市占率比為 31% 對 49%。

2013 年 6 月，蘋果曾將 Bing 作為 Siri 的預設搜索引擎，但不是 iPhone 上的 Safari 瀏覽器。谷歌在 2017 年取代 Bing 成為 Siri 網路搜索結果的來源。

華爾街分析師對蘋果服務收入的成長非常滿意，據報導，第三季營收為 95.5 億美元，比去年成長 31%。谷歌對蘋果的付款將屬於這種「服務」類別。

谷歌付這筆金額值得嗎？考慮到 Safari 因為 iPhone 的普及度而成為第二大瀏覽器，保持谷歌作為預設搜尋引擎可以鞏固其行動搜索優勢，同時保有廣告點擊量。