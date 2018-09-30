優先衝刺高階CPU市場 英特爾強調今年供應沒有問題

英特爾 (INTC-US) 臨時 CEO Bob Swan 今天發表了一封非常特殊的公開信，坦承該公司的供應問題。這位高管將晶片短缺問題歸因於 PC 產業出現意外反彈。Swan 說，反彈是由「對遊戲和商業系統的強勁需求」所推動的。

這是一場幾近完美的風暴。更高的需求加上其 10 奈米架構的長期良率問題已經讓英特爾捉襟見肘。但 Swan 表示晶片生產已「取得進展」，可望在 2019 年進入量產。

Swan 在信中承認，「供應面無疑是緊張的，特別是在 PC 市場的入門等級。」但他認為，英特爾可以提供足夠的晶片供應來滿足其全年的營收展望預測。

從短期來看，英特爾計劃優先考慮包括 Xeon 和 Core 處理器在內的高端市場，因此它「可以為市場中的高性能市場提供服務」。除此之外，該公司計劃今年投入 150 億美元的資本支出，其中包括 10 億美元用於在美國、愛爾蘭和以色列生產 14 奈米晶片。

這些問題讓整個 PC 產業陷入困境。從表面上看，由於需求增加導致的短缺似乎是一個很好的問題，但如果市場繼續成長，處理器的供應不足將會產生一個重大問題，或許最終會讓整體產業發展受限。

英特爾公開信一出，競爭對手超微 (AMD) (AMD-US) 股價暴跌，一度跌深達 8%，跌破 30 美元關卡；收盤下跌約 5%。