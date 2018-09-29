熱門股－台達電布局IA、EV長期效益可期 外資周大買逾萬張

台達電 (2308-TW) 第三季營運回溫，加上布局自動化 (IA) 以及電動車 (EV) 有成，外資看好效益將逐步浮現，本周大舉買超 1.14 萬張，推升台達電股價單周上漲超過 10%，再度重返年線之上。

外資看好台達電布局自動化及電動車的長線效益可期，可望推升明年每股純益終止連續四年衰退的局面，重返成長軌道，上調至目標價 160 元。

本周 4 個交易日外資投信攜手天天買超，外資買超 1.14 萬張、投信買超 3129 張，自營收也有 1128 張的買超，合計三大法人單周買超台達電逾 1.56 萬張。

在三大法人加持下，台達電股價本周漲逾 10%，28 日終場收在 131 元，除突破前波新高外，也重新站回年線之上。

而台達電今年下半年可望受惠 Mosfet、被動元件等原材料供需情況有好一點，也讓出貨狀況逐步回穩，同時也調整產品報價反映成本，除了推升營收成長外，預期也將反映在毛利率的表現上。

而台達電本周也宣布，響應國際電動車倡議 EV100，成為全球第一家電動車能源基礎設施提供者的會員，而目前 EV100 已有 HP、聯合利華、Ikea、百度等 20 家國際企業響應，亦將有助台達電強化電動車、再生能源市場布局。