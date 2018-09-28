〈中鋼高層異動〉今年營運暢旺 新總經理將面臨三個考驗

中鋼 (2002-TW) 新任總經理人選尚未出爐，但根據規劃，新總座上任時間剛好是鋼鐵業最暢旺的第四季，公司能否持續繳出旺季佳績，值得期待，而中鋼今年業績可望來到近年新高，將墊高明年營運比較基期，且盤價至明年第一季仍沒有下跌跡象，進入淡季後公司如何因應，三大挑戰，將成新總座上任的首要任務。

時序進入第四季鋼鐵傳統旺季，雖然中鋼盤價續漲，但今年以來，鋼鐵市場淡旺季不明顯，加上煉鋼用的煤炭及鐵礦砂報價持續走揚，恐侵蝕獲利表現，且國際貿易壁壘興起，貨幣匯率波動也成營運不確定因子，新總座上任後，公司能否順利克服並繳出旺季佳績，將是首要考驗。

而今年，中鋼前 8 月稅前盈餘已來到 201.9 億元，年增 61%，在 9 月營運依然看漲下，前三季可望挑戰去年全年稅前盈餘 234.03 億元紀錄，全年營運也可望創下近年新高，在比較基期墊高下，明年營運能否維持強勁成長，將是新總座第二個挑戰。

此外，中鋼受惠中國大陸鋼廠因冬季限產令，產量減少，盤價至明年第一季都可望有撐，但第二季隨大陸鋼廠陸續開工，在回歸傳統淡季情況下，公司如何因應，不只攸關中鋼營運，也牽動台鋼鐵產業動向，也是新總座的第三個挑戰。

不過，明年中鋼可望受惠與台塑 (1301-TW) 集團、日本 JFE 鋼廠合資的河靜鋼廠投產，第 2 季即可有盈餘，加上子公司中鋼構 (2013-TW) 切入離岸風機塔架 (Tower) 鋼構材供應，同樣可為接下來營運增添動能。