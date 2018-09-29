〈觀察〉宏達電Q4營運 待中階機、區塊鏈手機搶救

宏達電 (2498-TW) 今年來的營收幾乎一路走弱，7、8 月持續下滑，非蘋及蘋果陣營相繼在第 3 季推出新旗艦機，蘋果 iPhoneXS 系列也正式開賣，吸走絕大部分消費者的目光，但宏達電卻是沒有新機的動能挹注，法人擔憂第 3 季營運恐陷低迷，期待第 4 季中階機 U12 Life、區塊鏈手機 Exodus 上市，搶救慘澹營運的困境。

宏達電 7、 8 月營收都僅在「1 字頭」，面對下半年的旺季，營運無回溫跡象，今年旗艦機 U12 + 銷售明顯未達預期，市場擔心，在激烈競爭下，手機銷售不佳，VR 挹注效益不大，下半年營運恐持續慘澹，中階機 U12 Life 已經發表，預計 10 月中開賣，銷售成績成為影響第 4 季營運重要因素。

台灣智慧手機市場今年來銷售不如預期，加上電信三雄 499 之亂的衝擊，市場更是冷清，第 3 季除了三星率先開賣下半年旗艦 Note9 之外，華為、小米、OPPO 等品牌也推出新機，蘋果今年 3 款新機 iPhoneXS/XS Max、iPhoneXR 已先上市兩款，iPhoneXR 預計 10 月開賣。

宏達電今年只預計推出 1 款旗艦機，下半年新機目前則只發表了中階機 U12 Life，至於預計 10 月預購，第 4 季底出貨的區塊鏈手機價格目前尚未透露；宏達電認為，配合電信業者約 699-999 元的資費區間，看好 7000-12000 元價格帶的市場，由於目前中階機市場的選擇還不夠大，還有相當大的布局空間。