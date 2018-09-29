熱門股—離岸風電題材漲聲再起 上緯投控股價周漲逾2成

上緯投控 (3708-TW) 先前歷經低檔整理後，近期受惠離岸風電題材再起，再度掀起漲聲，突破盤整區，本周拉出 3 根長紅日 K 棒，雖然周五 (28 日) 股價稍微拉回修正，但仍成功站穩月線與季線之上，周漲幅約 24.32%。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電 (Formosa I)、海能風電 (Formosa II) 與海鼎風電 (Formosa III)，於竹南架設的海洋風電第一階段已正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二階段將再安裝 30 座風機，總發電容量將為 128MW，預計 2019 年完工，目標 2019 年底開始商轉。而海能風電 378MW 已獲第一階段遴選核配，預計 2020 年完工。

至於海鼎風電，裝置容量為 2GW(十億瓦)， 在第一階段遴選時未能獲得青睞，而 6 月參與第二階段的競價，也不敵其他風電開發商的低價搶標，將在經濟部規劃的第三階段中，重新送件申請。

此外，上緯日前也公告旗下上緯新能源將出售海能國際股權 30 萬股給麥格理集團控股，每單位交易價格為 69.23 至 112.57 美元，處分收益約 2077 至 3377 萬美元，惟入帳進度須按簽署行政契約、電能購售契約，及取得專案融資的時程進度分階段認列。法人預估，第 3 季上緯若能完成契約簽約，將可認列 6 至 7 成處分收益。

上緯第 2 季稅後純益 5400 萬元，較上季轉盈，年減 52.63%，每股稅後純益 0.6 元。上半年稅後純益 1100 萬元，年減 90.5%，每股稅後純益 0.13 元。

上緯投控日 K 線圖



