聯交所建議：核數師無法表示意見的上市公司要停牌

聯交所建議規定上市發行人如果發布核數師無法表示意見或否定意見的財務報表必須停牌；有關的《上市規則》修訂建議旨在提高上市發行人財務報表的質量和可信度；諮詢期截至2018年11月30日。

發行人一旦解決了導致核數師無法表示意見或發出否定意見的問題，確信核數師毋須再就這些問題發出無法表示意見或否定意見，而且披露的信息足以令投資者有能力評估其最新的財務狀況，便可復牌。

此次諮詢是聯交所全面檢討發行人持續上市責任、解決市場關切及維持香港市場質素和聲譽的其中一環。

香港交易所上市科主管戴林瀚表示：「財務報表附有核數師無法表示意見或否定意見，説明財務報表可能有重大及廣泛的失實陳述。我們的建議旨在提高上市發行人財務信息披露的質量和可信度，更好地保障投資者。此外，我們亦希望鼓勵發行人盡快與核數師解決審計上的問題。」

根據建議，發行人一旦被停牌，就必須採取行動解決導致核數師無法表示意見或發出否定意見的問題，以重新符合《上市規則》的要求及復牌。按《上市規則》的規定，聯交所可以將連續停牌滿18個月（GEM發行人：12個月）的主板發行人除牌。

有關建議將適用於上市發行人於2019年1月1日或之後開始的財政年度的初步業績公告。