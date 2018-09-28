【華冠投顧】反彈行情在本周、下周多空將分流

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2327 國 巨：

股價今天再出現新低點，且即將錯過半年線扣抵值，雖年線上揚、但短線融資居高不下，股價反彈仍需站在減碼的角度。

2492 華新科：

今量能大幅度增加，且出現新低點，顯示短線股價表現仍偏弱勢，後續若錯過半年線扣抵值，將會拉長整理期間。

2345 智 邦：

股價近期帶量下跌之後，底部出現買盤，但由於股價已錯過所有扣抵值，轉為空方走勢、若有反彈仍須站在減碼角度思考。

6488 環球晶：

繼 9/25 出現爆反彈後，股價今天持續出現買盤拉抬，目前股價和年線扣抵接近，是否會持續攻高仍是觀察重點，若後續量能沒跟上，則易形成空方趨勢。

8436 大 江：

近期股價出現大跌，但這兩天的反彈買盤量能升溫，後續站回年年線後，仍須留意季線反壓。

#一分鐘盤勢解析：

由於美國的經濟表現良好，加上聯準會升息一碼，帶動外資回流，本周連續買超台股，雖周五權值股獲利回吐，但是周 K 表現仍以小紅收場。另外，外資本周大買台積電、鴻海 以及台塑四寶，是為了年底的消費旺季而作準備。而鴻海的中期均線有逐漸走平的跡象，有機會在第四季表現。

風電族群經歷多日的拉抬之後，今天出現大幅度的震盪，唯量能並沒有進一步放大，後續須觀察 10 日線附近，是否能夠出現支撐。另外，漲價題材雖然持續修正，唯修正幅度有逐步收歛的現象，加上本周反彈並沒有輪動到被動元件，是否輪彈將會是下周的觀察重點。！

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