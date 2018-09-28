【華冠投顧】收月K拉尾盤 被動破底翻失敗?

華冠投顧 范振鴻分析師

#族群追蹤

今天盤勢早盤開高後由 2330 台積電領跌急殺回測月線，尾盤出量急拉收下影線，這裡台積電看法還是一樣，253.5 不破都沒事，而昨天提及的強勢遊戲股，今天也大多轉弱，3687 歐買尬收長上影線，6542 隆中更是開高走低收長黑，但也都有提及流動性風險，大家應該沒進場，而今天盤中被動原件有走出破底翻的企圖，但午盤過後還是往下走，指標股 2327 國巨再度創新低，矽晶圓今天盤中雖然走出強彈，但仍然還是偏弱勢反彈，減資股 3532 台勝科則是減資後當天一價漲停，但是連續三天下跌，短線還是建議多看少做，小量作，避開電子股，不搶反彈為主。

#盤勢分析

今天大盤開高走低收跌 27 點，盤中一度大跌近 70 點，最後一盤就拉了近 25 點量能 169 億，今天好像沒有甚麼季度調整的東西，是甚麼神祕力量就留給大家去猜想了，但也因為這一拉，量能今天走出 1372 億，是一根量增黑 K，短線重點一樣就看好 09/21 低點 10835 不破還是多方，另外就是昨天說的，KD 若脫離頓化區死亡交叉，就要留意有修正的風險，而因為今天量大，因此今天的高點若能站上也將更有利多頭攻擊。OTC 的部分，昨天弱勢今天小幅上漲，關鍵點一樣是看月線，站不上都還是空方的機會。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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