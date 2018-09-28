【華冠投顧】鋼鐵股大功告成！

同致

何丞唐 分析師

台股今日收月線、季線，今日漲多風電股回檔，加上二王 2330 台積電、3008 大立光收黑，使加權指數開高走低，終場加權指數收在 11006 點，小跌 27 點，成交量為 1372 億元。

盤面上，風電族群包括 2208 台船、1589 永冠、9958 世紀鋼、3708 上緯、8926 台汽電呈現漲多後拉回收黑；Tesla 股價周四下挫，因執行長馬斯克遭美國 SEC 狀告，相關股包括 2351 順德、1536 和大、4739 康普、6279 胡連、4721 美琪瑪、5243 乙盛 - KY、2231 為升、3665 貿聯 - KY、3552 同致等收黑；其餘有表現個股為：8367 建新國、4106 雃博、5272 笙科、3523 迎輝、2465 麗臺。

外資九月以來買超台股達 630 億元，在股匯雙活水挹注下，台股本波站上萬一關卡，時序進入第四季，除觀察中美貿易戰對於投資市場反應狀況，並留意九月營收公佈期。此外，11 月美國及台灣大選，在政策面偏多的族群可望獲青睞；電子族群也可望在旺季效應之下，展開新一波行情。

*LINE 群組的好友將優先取得第一手訊息

* 有持股問題也歡迎加入並留言做健檢

※以上內容由華冠投顧 何丞唐分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入何丞唐老師的 Line 群組 ID https://goo.gl/GwkzuD

詳細操作策略，請加入何丞唐 老師 Line 群組：@money8899

服務電話：(02)6630-3201

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg