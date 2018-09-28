【華冠投顧】盤後分析：結帳賣壓出籠 指數險守11000

劉彥良 分析師

台股早盤拉高到 11073 點，但 10 點過後季底結帳賣壓出籠，終場翻黑小跌 27 點收 11006 點，成交量能放大至 1352 億元。電子股成交比重稍回溫至 62%，下周若能提升至 65% 至 70%，大盤才有力再往上攻 11200 點。

上櫃指數收紅，但李月仍下跌 7% 並且是連續第 4 個月走跌，而本季更是重挫 13%。權值股走強撐盤、中小型股表現弱勢，這樣的結構不改善，只會讓投資人沒有信心進場，也就是為什麼明明融資餘額已經來到低檔但台股卻沒有很明顯的多方攻勢。

風電族群今天漲多拉回，指標股世紀鋼 (9958) 重挫 8%，台船 (2208)、中鋼構(2013) 和新光鋼 (2031) 也同步回檔。10/2 世紀鋼將與哥本哈根建設基金 (CIP) 完成水下基礎供應合約簽署，今天頗有利多盡的意味，投資朋友接下來還是要小心賣壓。

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