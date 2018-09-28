卡位汽車電子商機 M31開發M-PHY IP獲ISO 26262 ASIL-B認證

矽智財開發商円星科技 M31(6643)所開發的 MIPI M-PHY Gear3 IP，已獲得 ISO 26262 ASIL B 認證，將提供國際一級車用電子大廠採用，成功卡位汽車電子商機。由行動產業處理器介面聯盟 (MIPI Alliance) 推動的 MIPI M-PHY，具有高頻寬、低功耗功能，支援顯示、相機、儲存、電源管理等各種硬體介面與通訊協定。MIPI M-PHY IP 原應用於各式智慧行動裝置(Mobile Device)、穿戴式裝置(Wearable Device)、運動攝影機(Action Camera)、無人機(Unmanned Aerial Vehicle)、VR 頭戴裝置，現今更可將應用延伸至車用電子領域。



Ｍ31 円星應用智財開發部副總經理張原熏表示：「M31 円星所開發的 MIPI M-PHY，每秒每通道達 58.3 億位元的傳輸速率 (5.83Gbps/Lane)，已經過國際一級半導體大廠不同製程驗證。除了 MIPI M-PHY，2018 年Ｍ31 円星也將陸續完成其他的車用矽智財通過 ISO 26262 的產品認證計畫。



本次通過 ISO 26262 產品認證的 M-PHY Gear 3 IP，符合歐洲車用法規 ASIL-B 安全等級。M31 M-PHY IP 可針對先進駕駛輔助系統 (ADAS)、自動駕駛系統(ADS)、車載資訊娛樂系統(IVI)、智慧交通系統(ITS) 等裝置的晶片設計進行優化，提供業者更具安全且獨特的設計優勢，滿足車用 IC 產品設計符合車廠的安全規範」。



隨著車用電子裝置的多元發展，對相機及顯示器的使用不斷增長，MIPI M-PHY 的重要性日增，可應用的領域包含先進駕駛輔助系統 (ADAS)、自動駕駛系統(ADS)、車載資訊娛樂系統(IVI)、智慧交通系統(ITS) 等系統裝置的晶片設計。

