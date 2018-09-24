〈鉅亨看世界〉區塊鏈改變教育界

區塊鏈為去中心化的分散式資料庫，使資料可受完整保護，且為公開式帳本，每筆交易皆可被紀錄。該技術最常與比特幣等加密貨幣相關聯，但其可被應用的產業相當之廣，學者日前指出，教育界亦可考慮使用該技術，使修課記錄、成績與證書更透明化。

區塊鏈技術在教育界不盛行的原因

在教育方面，區塊鏈的應用發展不佳，其中刻板原因為，教育工作者在接收科技資訊與接受科技應用方面較緩慢。另一方面，儘管教學過程已變得較科技化，「學習」仍是極具人性的事情，而教育為人們分享訊息的過程，我們往往不認為知識是需要被保護的東西。

《富比世》的專欄作家 Derek Newton 認為，區塊鏈終將會成為教育領域重要的一環，因教育界越來越重視資料與資訊的流通。

舉例來說，荷蘭教育文化科學部教育執行委員會在 2012 年 4 月成立格羅寧根宣言網路 (Groningen Declaration Network)，旨在滿足全世界公民的學術和專業需求，建立數位的學生資料生態系統，內含數位教育證書等，確保訊息的安全性與真實性。

區塊鏈可應用之處

首先，滿足查詢過往成績單與學術成就記錄的需求，紙本記錄往往查詢不易且訊息有限，內容通常只有課程名稱和成績。隨著許多人前往不同國家就讀，在任何時間地點皆能查詢成績記錄變得更具必要性。

接受教育的過程可能會橫跨機構與地理位置，且是長時間進行的過程，區塊鏈技術可更加完善記錄，一個人所接受過的教育與內容，這使公司聘用人員需核實基料時，變得更加便利，或是在接受更高等教育時，會需要過往成績。

總結來說，教育界需要一套系統，可存取更多訊息，並且任何人皆可訪問，而內容須受保護且具真實性，這些都很符合區塊鏈技術的核心。

目前，全球接近 100 所學校和教育機構已簽署格羅寧根宣言，包含杜克大學、約翰霍普金斯大學、史丹佛大學和德州大學奧斯汀分校等。

教育界應用區塊鏈技術

麻省理工學院 (MIT Media Lab) 已開發了名為 Blockcerts 的移動憑證儲存應用程式，並在 2017 年開始，使用該程式存放部分畢業生的數位文憑。

Blockcerts 示意圖

雖然正在進行，但進展可能仍然緩慢且範圍不廣，因為創建以區塊鏈為基礎的的全球學術和教育證書系統並不容易，有政治考慮因素、證書標準化問題與技術障礙。

舉例來說，不同地區的人，可能對於使用何種區塊類型有不同的看法，拉脫維亞里加科技大學的研究報告發現，「歐洲人，尤其是英國人，更喜歡以太坊，美國人則選擇比特幣區塊鏈，歐盟大多數國家選擇使用以太坊區塊鏈。」

麻省理工學院開發的 Blockcerts 應用程式，目前無法使用於最盛行於歐洲的以太坊技術。區塊鏈可使用於學術和教育證書是無庸置疑的，但使其全球標準化的過程，具有挑戰性。