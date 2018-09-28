兩大股東讚同ThyssenKrupp分拆 股價創9年來高點 

德國鋼鐵工程大廠蒂森克虜伯 Thyssenkrupp (TKA-DE) (TKAMY-US) 計劃分拆為兩家公司後，股價飆升至 9 年新高最多。公司計劃將工業及材料部門進行分拆。

一間公司將名為 Thyssenkrupp Industrials 工業公司，將把電梯業務、汽車用品、和工廠建設，結合起來。另一家名為 Thyssenkrupp Materials 的材料公司將負責鋼材、材料貿易、和鋼鐵相關加工業務。

Thyssenkrupp 股價週四 (27 日) 上漲 9.97% 來到 52.98 美元。

Thyssenkrupp 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Thyssenkrupp 原是德國工業強國的象征，經過幾個月的動盪、經歷了辭職、激進投資者的壓力、以及工業部門的虧損後，重組似乎對士氣有所提振。

包括 Cevian Capital 在內的股東將公司業績下滑歸咎於復雜的業務結構。蒂森克虜伯也沒有常任的董事長或執行長。

兼職執行長 Guido Kerkhoff 週四提到，分拆是個聽起來不尋常，但往前走的最佳方法。

該公司最大股東，股份佔約 21% 的 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach 基金會表達了對該計劃的初步支持，並表示「基金會有責任為公司做最好的事情，並且不排除在公司之間取得良好平衡的任何選擇。在可持續的基礎上保持公司的競爭力，並為未來確保就業」。

第 2 大股東，擁有約 18% 股份的 Cervian 也表示讚成拆分的決定。Cevian 聯合創始人 Lars Forberg 提到，「這將降低複雜性，促進企業自由和敏捷性。這一戰略決策是解決過去表現不佳的重要一步」。

據了解，這次的分拆會讓原股東持有 2 間公司的股份，而 2 間公司也都會保持上市狀態。

該公司表示，「專注於工業產品的投資者對穩定的現金流和有吸引力的增長前景感興趣。而材料業務對於對重視周期性業務和整合的投資者感興趣」。

材料業務年營收約 180 億歐元 (約 211.6 億美元)，工業業務年營收約 160 億歐元 (約 186.3 億美元)。

對沖基金公司 Elliott 也有持股，股份低於 3%。