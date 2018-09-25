開賣一周後 郭明錤調升XS Max出貨預估 報喜Apple Watch遠優預期

天風證券分析師郭明錤最新報告指出，iPhone XS Max 需求優於預期，上修下半年出貨約 5-10%，並調高 Apple Watch 2018 年出貨量自 1,800 萬增至 1,850-1,950 萬台。

郭明錤在最新報告指出，蘋果新機開賣首周後，發現 XS Max 需求優於預期，高達 XS 的 3-4 倍，尤其第四季會在亞洲市場送禮旺季影響下，出貨需求穩健成長，上修 XS Max 下半年出貨約 5-10%，受惠供應鏈包括大立光、LG Innotek、鴻海、和碩與鴻准

同郭明錤也直斷，XR 換機需求會優於去年下半年 1 的 iPhone 8 系列，有利新款 iPhone 出貨在明年上半年成長；預計今年 10 月中下旬後，最大出貨瓶頸的面板供應會顯著改善。重申 XR 是今年下半年新款 iPhone 投資主軸，受惠廠商包括立訊、歐菲光、可成、聯德、美律、欣興、頎邦、Minebea、JDI 與 Synaptics。

報告並指出，雖然 iPhone XS 不如預期，但 XS Max 優於預期，依舊維持今年下半年新款 iPhone 出貨量 7,500 萬 - 8,000 萬部預估。郭明錤分析，蘋果今年下半年新款 iPhone 兩大策略「高價 XS 系列強化品牌形象」與「XR 帶動換機需求」，前者應已成功，接下來若 XR 出貨符合預期，看好蘋果和相關供應鏈在今年第四季有望強勁成長。

郭明錤也指出，這回 Apple Watch Series 4 需求遠優於預期，但因為組裝廠產能已經滿載，得等到第二供貨商仁寶 11 月開始量產後，供應狀況才有辦法改上，同步上修 Apple Watch 今年出貨量，從原本預估的 1,800 萬調高至 1,850-1,950 萬台，主要受惠廠商包括環旭、Osram、藍思與伯恩。