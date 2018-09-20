市場狂追大麻股 也有人認為「這實在是太荒謬了」

一股新的狂熱正橫掃美股：大麻股票。

與大麻有關的個股股價正在飆升，因為企業和投資人都在競相投入興起的大麻合法化趨勢。但是，在這個類股業飆升之後，許多資深交易員和投資人對買入大麻股票持謹慎態度，認為這種狂熱讓人想起之前的泡沫。

加拿大 6 月宣布將自 10 月 17 日起讓休閒大麻合法化，引發一系列產業回應。不久之後，加拿大大麻生產商 Tilray (TLRY-US) 就在 7 月提出首次公開募股 (IPO)。

今年 8 月，Molson Coors (TAP-US) 表示將與 The Hydropothecary Corp. (HYYWF-US) 合作，為加拿大市場開發大麻飲料。同月稍後，啤酒製造商 Constellation Brands (STZ-US) 也投資了 40 億美元在加拿大大麻生產商 Canopy Growth (CGC-US)。

由於這些消息，大麻股票飆升。Canopy Growth 的股票今年漲了一倍以上。

Tilray 股價的表現甚至更好，並成為了大麻股票狂潮的典型代表。

Tilray 股票自 7 月 IPO 以來上漲超過 800%，在過去一個月就上漲近 600%。該公司 CEO Brendan Kennedy 表示，製藥廠商應與大麻生產商合作，作為對沖該領域的「避險工具」。該股 19 日股價盤中一度飆漲 94%。在多次暫停交易後，股價回吐漲幅，收漲 38%。

一位投資銀行家認為，大麻股票派對剛剛開場，並預測該產業將有更多的 IPO。

Canaccord Genuity 的 Graham Saunders 表示，「顯然投資人對大麻企業的興趣正在上升。這是一個全球性的開放產業，市場先行者正在回收估值和資金取得的回報。」「狂潮仍在進行，美國和加拿大的大型大麻企業公司的 IPO 情形即將大幅增加。」

但華爾街交易員警告，Tilray 的股價估值過於極端。FactSet 數據顯示，該公司的市值約為 200 億美元，為其 2018 年估計銷售額近 500 倍，而標準普爾 500 指數的比例僅有 2.2 倍。

Tilray 在過去 2 季的銷售額僅為 1760 萬美元，同期淨虧損 1800 萬美元。

Investitute 創始人 Jon Najarian 表示，「這實在是太荒謬了。我無法相信現階段的估值。」

他表示，他在該股 IPO 後乘勢賺了一筆，但目前並不看好其股價。

即使知名的賣空者香櫞 (Citron Research) 曾在 8 月中旬推薦過 Tilray 這支股票，如今也認為市場走得太過頭，「整個市場太瘋狂，但 Tilray 是在自己的世界中瘋狂。」香櫞的 Andrew Left 週三 (19 日) 在電子郵件中說道。他也同時證實週三稍早在社群媒體上宣布放空 Tilray 股票。

另一位華爾街交易員將今年圍繞大麻股票的狂熱與 2017 年的加密貨幣市場熱潮進行了比較。例如，Riot Blockchain (RIOT-US) 股價在去年第 4 季飆升超過 400%。

Baird institutional 銷售交易員 Michael Antonelli 說，「它讓我想起 2017 年末的比特幣與區塊鏈狂潮中一支名為 Riot Blockchain 的股票，其股價出現爆炸式成長，只因為它是少數幾種公開投資比特幣的方式之一。」「人類是情緒化的生物，沒有什麼比坐擁指數型基金的你看到朋友靠大麻股票賺翻更糟糕的感覺。所以我毫不懷疑人們追高股價的動機，只因他們不想落在人後。」

不過，Riot Blockchain 股價今年以來下跌超過 85%。