台股盤中—蘋概三雄走高後翻黑 拖累指數失守萬一關卡

台股今 (28) 日在蘋概三雄領軍開高下走高，加上台塑化等傳產權值股扮演撐盤角色，早盤一度站上本周高點 11073.95 點，惟盤中受到台積電與鴻海下挫拖累，國巨與華新科兩大被動元件指標股股價也雙雙破底，指數由紅翻黑，而後在大立光也相繼走疲下，盤中失守萬一關卡，但仍力守五日線之上，預估今日成交量可能放大到 1300 億元。

台股今日開盤上漲 15.9 點，以 11050.09 點開出，盤中最高來到 11073.95 點，最低為 10966.96 點；櫃買市場則以 133.31 點開出，早盤一度攀高至 134.07 點，最低為 133.06 點。

蘋概三雄部分，台積電今日開高後震盪走低，盤中下挫逾 1.1%，來到 262 元，跌破五日線；鴻海股價同樣震盪走低，盤中下挫約 0.13%、來到 78.6 元；大立光也同樣開高震盪走低，盤中下挫約 0.79%，失守 3800 元大關，來到 3750 元，跌破五日線。

被動元件族群持續下挫，繼昨日股價走疲後，今日國巨與華新科雙雙再度破底，國巨盤中最低來到 452 元，華新科盤中低點則是來到 206 元。

反觀另一漲價題材矽晶圓族群，與被動元件呈現兩樣情，環球晶盤中大漲逾 4.6%，合晶與中美晶也上漲逾 2%，歷經跌深反彈後，均成功站回月線。

以上市族群來看，水泥族群最為強勢，上漲逾 1.6%，其次為電纜指數，表現最弱勢的為造紙與半導體族群；櫃買市場以半導體與鋼鐵族群最強勢，表現最弱勢的為其電族群。

華信投顧分析師邱鼎泰表示，目前盤面紛亂缺乏主流色彩，題材表現以風電與生技等政策概念股為主，而漲價題材族群由於籌碼較紛亂，短期內要大漲不易，目前多頭格局仍未改變，市場評估指數仍有機會攀高至 11270 點。

值得注意的是，近幾個交易日電子股僅佔大盤的 5 成左右，屬於過冷格局，可逢拉回找買點佈局，且若美股科技股創高，將有利台股電子股走勢。