【財華社-港股早評】 2018年9月28日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數27785(69.81/0.25%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(9月27日)港股通增持股數最多股票首位為工商銀行(01398-HK)其增持股數為54110000股，增持比例為0.41%，增持後持股量升至13312379696股，佔整體發行量15.32%。第二位為中國石油股份(00857-HK)其增持股數為41800000股，增持比例為6.51%，增持後持股量升至683930903股，佔整體發行量3.23%。第三位為中國光大國際(00257-HK)其增持股數為30755378股，增持比例為22.79%，增持後持股量升至165714205股，佔整體發行量2.68%。
港股通增持比例最高
上交易日(9月27日)港股通增持比例最高股票首位為江西銀行(01916-HK)其增持股數為10000股，增持比例為181.82%，增持後持股量升至15500股，佔整體發行量0%。第二位為希瑪眼科(03309-HK)其增持股數為106000股，增持比例為29.95%，增持後持股量升至460000股，佔整體發行量0.04%。第三位為江南佈衣(03306-HK)其增持股數為270500股，增持比例為27.91%，增持後持股量升至1240000股，佔整體發行量0.23%。
港股通減持股數最多股票
上交易日(9月27日)港股通減持股數最多股票首位為農業銀行(01288-HK)其減持股數為-29153000股，減持比例為-1.06%，減持後持股量降至2731936350股，佔整體發行量8.88%。第二位為北控清潔能源集團(01250-HK)其減持股數為-17120000股，減持比例為-0.8%，減持後持股量降至2126360000股，佔整體發行量3.34%。第三位為長城汽車(02333-HK)其減持股數為-9845500股，減持比例為-0.92%，減持後持股量降至1061803380股，佔整體發行量34.25%。
港股通減持比例最高股票
上交易日(9月27日)港股通減持比例最高股票首位為合和公路基建(00737-HK)其減持股數為-1334500股，減持比例為-29.03%，減持後持股量降至3263500股，佔整體發行量0.09%。第二位為東亞銀行(00023-HK)其減持股數為-71400股，減持比例為-17.37%，減持後持股量降至339687股，佔整體發行量0%。第三位為中駿集團控股(01966-HK)其減持股數為-5810000股，減持比例為-10.07%，減持後持股量降至51922000股，佔整體發行量1.35%。
1.2. 港股沽空數據
上交易日(9月27日)沽空金額輕微下降至港幣121.65億元，(前交易日沽空金額151.06億元，同比輕微下降-19.47%)。沽空金額佔整體成交金額777.132億元的15.66%(上日佔整體成交13.99%)。
整體成交金額下降至777.14億元(上日成交1079.94億元/同比下降-28.04%)，沽空金額輕微下降至121.65億元(相比上日沽空金額151.06億元/輕微下降-19.47%)，非沽空金額下降至460.32億元(上日非沽空總成交金額743.51億元/下降-38.09%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額下降至777.14億元(相比前交易日成交金額1079.94億元/下降-28.04%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額121.65億内其中66.28億(前交易日藍籌股沽空金額79.46億元/同比輕微下降-16.6%)，沽空金額66.28億元佔整體沽空金額121.65億中比例為54.48%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額121.65億内其中55.38億(前交易日非藍籌股沽空金額79.46億元/同比下降-22.66%)，非藍籌股沽空金額55.38億元佔整體沽空金額比例為45.53%。
最近20個交易日沽空數據比對