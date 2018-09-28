加拿大央行：避免通膨醞釀 將持續緩慢升息

加拿大央行總裁 Stephen Poloz 週四 (27 日) 表示，將會持續逐步升息，他強調儘管經濟存在不確定性，但該行並不想讓通膨動力增強。



加拿大央行自 2017 年 7 月以來，已升息 100 個基點，該行在 9 月利率會議將關鍵利率維持在 1.5% 的水平，但大多數市場參與者預計該行在 10 月 24 日的會議中，將再度升息，市場預期升息機率為 76.46%。

Poloz 表示雖然央行並不確切知道經濟的走向，但這並不能成為不採取行動的理由，他表示，央行將持續採取漸進的提升利率方式，並繼續依賴即將到來的數據和其他訊息作為決策指引。

加拿大 8 月的年通膨率為 2.8%，高於央行 2.0% 的目標，但 Poloz 表示，通膨攀升部分原因為受到暫時性因素推動，例如天然氣價格上漲。

加拿大通膨率 (近五年來表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

Poloz 認為，在通膨獲得重大動能之前，央行應先開始採取緩慢的升息措施，避免通膨飆升，但亦沒必要過快的提升利率，因這樣可能會遏制經濟增長。



加拿大與美國的北美自由貿易談判 (NAFTA) 是否達成協議，為加拿大目前經濟最大的不確定性因素之一，目前談判陷入僵局，美國總統川普本週在聯合國大會表示，因不滿加拿大的談判態度，他拒絕與加國總理杜魯道 (Justin Trudeau) 會面，並開始研究對加拿大進口車輛課徵關稅的方案。

Poloz 指出，若美加成功達成新版 NAFTA 協議，投資支出應該會增加，可為加拿大帶來非通膨性的較長期增長。但他重申，若與美關係惡化，並不一定代表央行將會降息。

儘管 NAFTA 存在不確定性，但加拿大央行似乎對商業投資和出口提升感到安慰。另一方面，該行表示，因利率提升和住房政策改變，房地產市場已經開始趨於穩定，如 1 月 1 日開始實施更嚴格的聯邦抵押貸款規定。