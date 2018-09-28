美國緝毒局46年首改大麻藥物監管 熱門大麻股又要「瘋」了？

上周美股市場演繹了一波「瘋狂的大麻」行情，但相關消息面仍處於「醫學實驗」和「正在洽談」等階段，距離正式商用還有一定距離，熱門大麻股進而走勢跌宕起伏。真正的改變今日到來了。

美國緝毒局（DEA）周四（9 月 27 日）宣布，將含有大麻二酚（Cannabidiol，即 CBD）的藥品 Epidiolex 正式列入最低限制級別（Schedule 5），表明美國緝毒局認為這款處方藥被濫用的潛能最低，與它同類別的還有含可待因（codiene）成分的止咳糖漿和痢疾藥物等。

財經媒體 Business Insider 指出，這是 46 年以來（半個世紀）美國緝毒局首次更改對大麻素藥物的立場，也是轉變對 CBD 監管態度的第一步。DEA 並沒有放鬆對所有含 CBD 成分藥物的監管標準，對 Epidiolex「網開一面」，是因為該藥 6 月時成為第一款、也是目前唯一一款被美國食藥監局（FDA）正式批準的大麻素藥物。今日 DEA 舉動奠定了該藥全面商業化的基礎。

Epidiolex 是一種口服、高純度大麻二酚（CBD）提取物液體製劑，輔助治療兩種兒科難治癲癇。CBD 是一種來自大麻植物的非精神類成分，對於神經系統具有多種藥理作用，可以有效平抑疼痛及緩和嚴重的暈眩。

這款藥物來自英國製藥公司 GW Pharmaceuticals，是植物源性大麻素治療產品研發領域的全球領導者，致力於從大麻中發現、開發、商業化新型治療藥物。周四，該公司美股價格最高漲 10%，至 2013 年上市以來盤中新高 179.65 美元，交易量飆升至 130 萬股，是平常日均交易量的三倍。

投行 Stifel 分析師 Paul Mattela 表示，DEA 今日決定等於直接宣告了 Epidiolex 藥物的全面商用開啟，從大麻植物直接提取的大麻素藥物市場，具有極高的關注度和較大的需求缺口。該行會繼續推薦 GW Parma 公司股票，因為相信此藥推出後的第一年表現會超越預期。

還有分析稱，DEA 的決定會激發大麻類藥物研究的「雪崩效應」（avalanche effect），將引領美國該行業的「分水嶺式變革」，特別是改變 CBD 類藥物生產領域的圖景，此前是法律灰色地帶。目前大麻、海洛因和 LSD 致幻劑依舊屬於美國 Schedule 1 的最高管制級藥品 / 毒品。

美國食藥監局也批准過實驗室生產的 THC 類藥物（四氫大麻酚，屬於精神類成分），而且 Epidiolex 一年療程花費很貴為逾 3.2 萬美元。DEA 本次更改了對 FDA 批準的 CBD 類藥物監管立場，也為開放其他大麻化合物的醫學商用留下了想象空間。

GW 股價走勢也帶動上周最亮眼的大麻類股 Tilray 漲近 14%。上周這家加拿大公司股價 V 型反轉，上周三創 7 月 IPO 上市以來最大單日漲幅 93.6%，但到上周五收盤幾乎完全抹去了一周漲幅。本周股價重新走高，到本周四已連漲三天，累計漲幅近 30%。

Tilray 公司的利多消息是，9 月 18 日，美國緝毒局批准進口該公司的醫用大麻素研究藥物，用於加州大學聖地亞哥分校的 CBD 臨床試驗，主要用途是治療神經性運動障礙等特發性的震顫，針對人群是龐大的患有無法控制的顫抖的老年人。

另據財經媒體 MarketWatch，追蹤大麻類股的 ETF——ETFMG 另類生命科學指數（交易代碼 MJ）周四最深下跌近 1%。從上周四成分股 Tilray 股價波動開始連日回落，今日 37 隻成分股中有 23 隻下跌。不過這一 ETF 在過去三個月累漲 37%，同期的羅素 2000 小盤股指數累漲 3.4%，道指累漲 10%。