商務部：五舉措加快實施消費升級行動計劃

商務部新聞發言人高峰9月27日在例行發佈會上表示，消費是我國經濟增長的第一拉動力。總體上看，今年以來，我國消費市場平穩增長，商品消費提檔升級，服務消費提質擴容，新消費模式快速發展，消費對經濟增長的帶動作用明顯增強。上半年消費對經濟增長的貢獻度超過了78%。

高峰指出，按照黨中央、國務院的部署，從商務部的角度，我們將從供給側著力，加快實施消費升級行動計劃，努力增加消費的有效供給，構建激發消費潛力的長效機製，主要包括以下五個方面：一是增加服務消費的供給，在居家養老、家政服務等方面，努力提高優質、規範、充足的服務供給能力;二是提升商品的供給，在推動國内企業升級產品、包括促進中華老字號的創新發展的同時，全力辦好首屆中國國際進口博覽會，積極擴大高品質產品的進口;三是改善消費載體的供給，建設城鄉便民的消費服務中心、打造一批高品位的步行街和商貿小鎮，培育建設國際消費中心城市;四是促進消費成本的降低。加快流通創新，促進線上線下的融合發展，建設高效的物流配送體係;五是優化消費環境，推進誠信興商，構建溯源安心體係。通過這些舉措，我們希望能夠進一步釋放消費的潛力，帶動消費增長，不斷滿足廣大消費者高品位、多層次的消費需求。