盤前財經大事搶先讀2018年9月28日

今日操盤前瞻

股東會：高明鐵、建榮

法說會：嘉泥、中鼎、良得電、豐祥 - KY、均華、天正國際、無敵

除權息：奇鋐、大詠城、統盟、關中

〈央行理監事會〉貿易戰衝擊浮現 楊金龍看今明年經濟成長力來自內需

台灣央行總裁楊金龍昨 (27) 日指出，受到美中貿易戰的衝擊，今明年台灣經濟成長將由「內需」為驅動主力，其中，今年經濟成長率預測為 2.73%，內需就貢獻達 3.02 個百分點，反觀淨外需呈「負貢獻」 0.29 個百分點，進入 2019 年後，內需續為經濟成長主要動能，預估貢獻為 2.15 個百分點，淨外需則轉為正貢獻 0.33 個百分點。閱讀全文...

〈央行理監事會〉央行態度很鴿派 楊金龍：要升息必須有更廣的考量

台灣央行昨 (27) 日召開第三季理監事會議，連續第 9 季維持利率不變，央行總裁楊金龍對此表示，處在適度寬鬆立場，但「比起上次是緊了一點點」，主要是因為，即使新台幣兌美元貶值，惟貶幅相對其他幣別小；而究竟央行何時開始啟動升息，楊金龍則回應，除了經濟成長、通膨等因素，多位理事都提到要有更廣泛的考量，這次是一致通過利率不變，顯然央行整體態度相當鴿派。閱讀全文...

景氣燈號連兩綠 8 月復甦力道不足

行政院國發會昨 (27) 日公布 8 月景氣對策信號分數為 24 分，較上月減少兩分，連續兩個月為綠燈。國發會表示，由於領先、同步指標同時下滑，景氣復甦力道不夠強勁，不過整體而言景氣仍然相對穩定，目前也沒有景氣下滑跡象，對未來審慎樂觀。閱讀全文...

〈許璋瑤開講〉逐筆交易 1.55 億元補助券商 投資人在意價格遠勝速度

證交所董事長許璋瑤昨 (27) 日表示，因應台股搓合制度改變，將 1.55 億元分級補助券商升級設備。外界認為，逐筆交易將對大型券商有利，證交所認為很難判定，不過投資人目前反應，股市下單「價格」勝過「速度」，逐筆交易雖然影響不大，但未來電子下單仍將成趨勢。閱讀全文...

〈車市〉裕隆秀新技術 台灣首款無人智駕電動概念車亮相

裕隆集團昨今 (27) 日召開第二屆台灣汽車科技創新發展高峰會，以華創車電提供的台灣自主整車開放平台，結合科技大廠宏碁提供的技術，聯手打造出國人第一台自主智駕電動概念車，也首次對外亮相。閱讀全文...