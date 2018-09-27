景氣燈號連兩綠 8月復甦力道不足

行政院國發會今 (27) 日公布 8 月景氣對策信號分數為 24 分，較上月減少兩分，連續兩個月為綠燈。國發會表示，由於領先、同步指標同時下滑，景氣復甦力道不夠強勁，不過整體而言景氣仍然相對穩定，目前也沒有景氣下滑跡象，對未來審慎樂觀。

國發會表示，8 月失業率為 3.87%，為近 18 年來同月最低，勞動市場情勢穩定，加上企業調薪積極，每月經常性薪資增幅連續 8 個月突破 2%，未來有助消費擴增。

國內投資部分，資本設備進口連續 4 個月正成長，8 月半導體設備進口大增 73.5%，除了民間投資外，前瞻基礎建設計畫進入執行高峰期，可望推升整體投資動能。

觀察外需動向，由於全球景氣續呈穩定擴張，加上消費性電子新品持續推出、新興科技應用商機持續擴增，對於出口動能有所挹注，不過美中貿易爭端及地緣政治風險等仍需密切關注。整體而言，國內經濟前景仍審慎樂觀。

根據國發會統計指出，景氣對策燈號 9 大項目中，海關出口值由黃藍燈轉為綠燈，分數增加 1 分；而製造業營業氣候測驗點由黃紅燈轉為綠燈、工業生產指數及製造業銷售量指數則由綠燈轉呈黃藍燈，分數各減少 1 分；其餘燈號不變。

景氣指標部分，領先指標、同時指標分別較上月下滑 0.09% 及 0.26%，落後指標則較上月上升 0.22%。