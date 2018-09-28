台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月28日

中央銀行 27 日召開理監事會議，決議貼放利率「連九凍」，央行總裁楊金龍指出，第 4 季貨幣政策基調維持「適度寬鬆」，但與前一季相比「稍微緊一點」，因為新台幣貶值幅度比其他主要貨幣來得少，從匯率觀點來看，會比上季略緊些。

外資集中火力買超台股 128 億元，推升台股收復萬一關卡，上市金融指數更創下 20 年來新高，惟台指期逆價差異常擴大，恐增加外資在台股、台指期間套利空間。分析師認為，台股挾著四大利多，仍維持強勢多方架構，將在 11 月 24 日九合一選舉前再戰今年 11,270 點前高。

台灣兩大自主品牌業者－裕隆與宏碁強強結合，打造國人首款自主智慧駕駛電動車，拿出媲美國際汽車廠及谷歌、蘋果等科技業者開發中的準 Level 4 等級先進自駕技術，卡位未來智慧車的全球商機。



經濟日報

Fed 轉鷹 明年升息 3 次

央行偏鴿 經濟物價雙降

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工商時報

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法人樂觀：台股挾四利多 攻 11,270 點

裕隆揪宏碁 造智駕電動車

聯合報

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台商前進印度 留意政經風險

蘋果日報

美元撞牆 台幣飆 2 個月新高

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央行利率連 9 凍 示警 3 大危機

中國時報

政院拍板 違法陸資最高罰 2500 萬

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自由時報

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