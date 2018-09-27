〈鉅亨觀點〉臉書在台擴大投資 是裹著糖衣的行銷包裝？

Facebook 今 (27) 日宣布，將擴大投資在台培育數位人力的「Made by Taiwan」計畫，雖說口號喊得漂亮，但細看所謂的投資項目，除了看不到具體的「投資」點外，不如說是培育「具備 Facebook 平台數位行銷能力的企業與人才」，羊毛出在羊身上，最終效益與具體的商業回饋，仍回到 Facebook 平台本身。對比 Google 與微軟在台投入培育 AI 人才的計畫，Facebook 的擴大投資可說稍嫌誠意不足。

Facebook 繼去年在台啟動「Made by Taiwan」品牌推廣計畫後，今日宣布將以經濟、科技與人才等三大主軸的九大專案目標，持續在台投入資源，預計在 2020 年前，協助連結 1500 家台灣產業領袖與矽谷企業交流，並培育 1.5 萬家台灣中小企業拓展海外業務、及培訓逾 5 萬名數位人才。

Facebook 的「Made by Taiwan」品牌推廣計畫，與 Google 今年 3 月宣布在台啟動的「Google 智慧台灣計畫」相似，從平台為出發點，兩者都是以自家平台作為工具，協助培育在地數位行銷人才。

Google 的智慧台灣計畫以人才、經濟與生態系為主軸，與台灣政府部門、大專院校、企業界等合作推出多元項目，以人工智慧 (AI) 為核心，要在 1 年內培育超過 5000 名 AI 人才、訓練逾 5 萬名數位行銷人才。Google 自宣布該計畫後，也啟動歷年來在台最大規模的人才招聘，開出超過 100 種包括 AI 研發在內的相關職缺，今年將聘用超過 300 名台灣員工。除致力培育 AI 人才外，也在台擴大徵才。

除 Google 外，微軟今年 1 月也宣布在台成立 AI 研發中心，上半年就已密集進行校園徵才計畫，預計 2 年內投資 10 億元，先建立百人規模的 AI 團隊，目標是在 5 年內，要在台招募超過 200 人的 AI 研發團隊，協助 AI 導入台灣製造業與系統整合業。

回到 Facebook 來看，雖說宣佈將擴大投資在台培育數位人力的「Made by Taiwan」計畫，但在記者會上被問及是否考慮在台徵才，Facebook 台灣及香港總經理余怡慧則說「職缺都在網站上」。

實際到 Facebook 官網來看，逾 3000 個職缺中，僅針對「台灣台北」開出 7 個職缺，且職務內容多以業務與遊戲開發為主。至於是否考慮在台設立研發中心或資料中心，余怡慧也保守回應，「這是一個複雜的決定，將會探索更多機會」。

若 Facebook 在台擴大投入資源的出發點與 Google 或微軟等科技巨擘相近，同樣是相中台灣的「軟」實力，那麼，擴大在台徵才或設立研發中心勢必成為選項之一，但 Facebook 對此卻不願正面回應，似乎顯示尚不在其考慮範圍內，抑或是意願並不高。

從 Facebook 對於在台設立研發中心或徵才的保守態度，可看出其在台擴大投入資源的出發點與 Google 及微軟不同，Google 及微軟是相中台灣人才的軟體實力，而 Facebook 則是相中台灣擁有龐大的活躍用戶基礎，市場潛力可期。

回歸根本來看，Facebook 要藉由平台培育數位行銷企業或人才，再讓具備該能力的企業或人才回到 Facebook，應用所學讓平台持續成長茁壯，因此其大力宣揚「Made by Taiwan」計畫的舉動，不免讓人聯想，這是否是 Facebook 欲藉此「賣廣告」的完美包裝，實際上對於台灣數位人才培育是否有所貢獻，就不得而知了。