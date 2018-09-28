【大行報告】耀才植耀輝：預期港股將於27500-28000點水平上落

耀才植耀輝發表研報指，美股隔晚受科技股造好帶動下有好表現，當中FANG股受資金追捧下見有突破，帶動納指上升51點或0.65%至8,041點。標普500指數亦升8點或0.28%，至2,914點。道指表現則稍遜，但最終仍能升54點，至26,439點。
研報指出，科技股不得不提FANG股表現。Facebook上升1.13%，Amazon則受Stifel將其目標價上調至2,525美元刺激，股價上近1.93%；蘋果公司亦有摩根大通給予增持評級，股價上升超過2%。至於Netflix及Alphabet則分别上升0.75%及1.11%。
經濟數據方面，美國商務部公佈數據顯示，第二季度實際GDP年化環比終值4.2%，略高於初值4.1%，亦是自2014年第叁季度以來最快增速；另外，8月耐用品訂單環比初值大超預期，但扣除非國防資本耐用品訂單環比初值則不及預期及前值。
該行認為，至於中概股方面，阿里巴巴上升0.56%，百度及網易亦上升0.9%及1.78%，至於京東亦升0.91%。
至於港股則受A股回落，以及騰訊(00700)及濠賭股拖累下偏軟，不過成交量有所遞減，反映投資者入市意慾不高。由於A股下週起休市，港股走勢將視乎外圍情況。不過最大變數仍來自美國總統特朗普，如再有關貿易戰言論，勢必影響投資氣氛，故暫宜觀望。預期港股將於27,500-28,000點水平上落。
耀才植耀輝發表研報指，美股隔晚受科技股造好帶動下有好表現，當中FANG股受資金追捧下見有突破，帶動納指上升51點或0.65%至8,041點。標普500指數亦升8點或0.28%，至2,914點。道指表現則稍遜，但最終仍能升54點，至26,439點。