〈臉書擴大在台投資〉推3主軸9專案 2020年前培訓逾5萬名數位人才

Facebook 繼去年在台啟動「Made by Taiwan」品牌推廣計畫後，今 (27) 日宣布，今年將以經濟、科技與人才等三大主軸的九大專案目標，持續在台投入資源，預計在 2020 年前，協助連結 1500 家台灣產業領袖與矽谷企業交流，並培育 1.5 萬家台灣中小企業拓展海外業務、及培訓逾 5 萬名數位人才。

Facebook 表示，中小企業一直是台灣的經濟命脈，為支持台灣企業邁向國際，今年將持續投入資源，以經濟、科技與人才等三大主軸，全力協助台灣品牌發展海外市場、培育更多優秀數位人才，及透過社群緊密連結台灣各地的人們，目標為幫助台灣實現數位化發展的願景。

在拚經濟方面，將持續推動 FbStart Taipei、SMB Program 與 #Made by Taiwan 計畫，其中，SMB Program 是針對中小企業的全新計畫，將協助台灣企業提升數位技能。

拚科技方面，包括 Developer Circles、Innovation Day 與 Oculus 等專案，目前台灣 Developer Circles 已有 3000 多名成員，是亞洲活躍度最高的開發者社群；而 Innovation Day 也是首度來到台灣；至於 Oculus 體驗計畫，台灣則是除美國外的海外首站。

拚人才方面，專案包括 #SheMeansBusiness、University Program 與 F8，Facebook 將透過 #SheMeansBusiness 專案幫助更多女性企業家；而 University Program 則是從大專院校開始培育人才；F8 部分，將會在每年 Facebook 的 F8 年度大會時，邀請台灣科技廠商代表出席，到矽谷總部做更多交流。

Facebook 全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋 (Dan Neary) 表示，Facebook 將在明年啟動針對台灣中小企業與大學生的企業與人才培訓專案，預計 2020 年前，協助 1500 家國內產業領袖與矽谷企業交流，培育 1.5 萬家台灣中小企業適應與拓展海外業務，並培訓超過 5 萬名數位人才。

唐立洋強調，台灣是 Facebook 在亞太區很重要的市場，看見台灣充滿機會，因此 Facebook 希望協助台灣將有意義的機會連結起來，創造正向能量，將透過擴大 Made by Taiwan 計畫，在台投入更多資源。