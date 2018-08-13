寬宏藝術上半年每股賺0.48元 7月營收創新高

文創股寬宏藝術 (6596) 公布上半年合併營收 4.36 億元，毛利率為 23%，稅後淨利 1109 萬元，每股盈餘 0.48 元。此外，受惠於席琳狄翁演唱會、M countdown 演唱會、WWE 摔角大賽等演出活動挹注，自結 7 月營收達到 4.18 億元，創歷史新高，幾乎等於上半年總收入。寬宏累計前 7 月營收達 8.5 億元，較去年同期成長近 70%，法人預期下半年表現將優於上半年。



寬宏指出，偶像劇靈氣女神邵雨薇主演的東森原創自製戲劇《愛的 3.14159》，7 月份開播收視開出紅盤，個人專輯發行亦露出曙光，邵雨薇先在主演的戲劇《愛的 3.14159》中小試身手，推出片尾曲《最接近永恆的事情》和插曲《離我遠一點》，給期待已久的粉絲們，單曲已在數位通路發行。



寬宏表示，明年寒假檔期規畫推出 7 到 8 個展覽，目前高雄反應熱烈的特展將巡迴到中部與北部，同時也會推出更多適合親子與學生族群的新展覽內容；演出活動將陸續於 9 月起開始售票，明年將持續帶給消費者更多優質節目。