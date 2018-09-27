〈夏普106週年慶〉社長戴正吳發布全球一體化戰略 6策略擴中國大陸市場

鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普 (Sharp) 今 (26) 日在深圳召開 106 周年慶暨新品上市發佈會，由社長戴正吳親自主持，據陸媒報導，戴正吳於會中除了正式發佈夏普全球一體化戰略外，也提出 6 個中國大陸市場經營策略方針，展現拓展中國大陸市場的決心。

據陸媒新浪科技報導指出，戴正吳於活動中表示，中國大陸市場將成為全球一體化戰略下最重要的組成部分，而 2017-2019 年將是公司中期經營計劃期，透過智能家居、智能商用解決方案、智能電視、IoT 電子設備四部分，發展 8K 和 AIoT 相關應用。

談及夏普中國經營策略方針，戴正吳總結為六點，除了要與世界接軌，實現全球一體化經營戰略外，也要重視品牌價值與形象，喚醒消費者購買慾望，並構建品牌與渠道共存共榮的雙贏戰略，強化渠道活動的準度與精度。

同時，夏普也規劃構建全新智能生態鏈平台，並加大推廣全新智能曠世系列 8K 電視力度，以及全面導入全球其他地區銷售的智能白色家電、高端手機、筆記本電腦、多功能事務機等高端智能商品。

而市場也傳出消息，鴻海董事長郭台銘決定將原本歸屬於大陸富士康管轄的中國夏普銷售權，改交由戴正吳負責，若消息屬實，戴正吳將兼任中國夏普 CEO，

而此次夏普周年慶上，全新睿視系列也首次亮相，据了解，今年夏普將黑色家電的子品類進行了整合，將主打智能 + AI 以及海量應用的產品歸類到睿視系列中，將在近期進入中國大陸市場；至於主打會員營銷和 8K 生態系統的機種，則歸為曠視子產品中。