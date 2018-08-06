拼經濟遇到困難？印尼今日公布GDP應不達7%

為了 2019 年連任，印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 雖然民調領先，但印度尼西亞的經濟卻不太捧他的場。

現今的印尼經濟遠遠不及佐科威在 2014 年上任時所設想的 7% 增長率。他不得不再次面對貨幣潰敗和不斷擴大的經常賬赤字。

今日 (週一，6 日) 即將公布的印尼第 2 季度 GDP 數據似乎不太可能給投資人或佐科威提供任何安慰，彭博分析師調查預計增長率應落在 5.1%。

印尼 GDP 數據 / 圖：谷歌

隨著總統和議會選舉的臨近，佐科威刺激經濟的時間已經不多了。對於財政的首要任務，他似乎把貨幣的穩定性放第一順位。

佐科威專注於支持外匯儲備，以支撐今年削弱了 6% 以上的印尼盾和較弱勢的新興市場貨幣，以及鞏固國內的政局。

Capital Economics 亞洲經濟學家 Gareth Leather 認為，印尼經濟不太可能起飛，而 5% 的增長似乎是最合理的。此外，印尼盾匯率的急劇下跌、央行升息，也都將拖累需求及經濟。

自 5 月份以來，印尼央行已將基準利率上調 1 個百分點以幫助穩定貨幣。高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 等銀行表示此舉將抑制經濟增長。

然而，數據似乎也出現了一些亮點。美銀美林 (BAC-US) 駐新加坡經濟學家 Mohamed Faiz Nagutha 表示，佔印尼總 GDP 約 55% 的消費部份，似乎顯示了復甦跡象。他說，支出預計將在 6 月中旬因各地舉行的選舉活動而開始提升。

美元兌印尼盾日線趨勢圖 / 圖：xe

印尼也將在今年承辦亞洲運動會和國際貨幣基金組織 IMF 的年度會議，這些活動也預計將促進旅遊業。

佐科威下個月預計將開始競選連任第 2 個五年任期，最有可能的競爭對手反對黨為 Gerindra 黨派的的董事長 Prabowo Subianto，他在 2014 年曾落選。

據了解，印尼政府的 2018 年 GDP 預測為 5.4%，但外界大多不認為會達標。印尼財政部長 Sri Mulyani Indrawati 上週二 (31 日) 提到，認為第 2 季 GDP 應落在 5.17% 至 5.20%。