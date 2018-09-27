雷笛克光學今實施庫藏股 股價突破月線反壓

雷笛克光學 (5230) 於今 (27) 日起至 11 月 26 日為止，實施庫藏股，買回價格區間為 22-49 元，買回張數 1 千張，庫藏股題材帶動股價開高走高，漲幅達 8%，來到 33.2 元，突破 31.66 元月線反壓。自去年以來，占原料成本 3 成的 PMMA 報價漲幅達一倍，壓抑雷笛克光學毛利率表現，今年上半年平均毛利率跌破 4 成，降至 39.99%，較去年同期大減 4.76 個百分點，稅後 5212 萬元，年減率達 31.26%，每股稅後盈餘 1 元。



PMMA 成本高漲壓抑獲利動能，自 6 月 29 日除息以來，股價處於貼息格局，一路走跌到 9 月 11 日 29.8 元，係為 2012 年 2 月以來新低。



近幾年，雷笛克光學跨入車用領域，擴大車燈 LED 透鏡接單，累計開模數達 100-200 件，去年車用產品營收比重上升到 1 成，今年在陸系、韓系等車廠均有斬獲，已掌握到 4 家頭燈產品開發。