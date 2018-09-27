開車族荷包哭哭！中油油價下週估大漲4角 刷新47個月新高

美國擬禁運伊朗石油，加上美元持續走弱，國際油價不斷走揚。依照中油油價機制估算，下週 95 無鉛汽油每公升可能達 31.9 元，如以油價平穩機制計算，中油將吸收漲幅 0.5 元，等於預估每公升汽柴油將漲 0.4 元，油價恐刷新 47 個月以來新高。

根據渣打銀行 Standard Chartered 預測，布蘭特原油今年第 4 季度的平均價格為每桶 82 美元，並已將其對伊朗出口的預測從每日減少 100 萬桶，調至每日減少 140 萬桶，國際油價因此居高不下，連帶也牽動台灣油價的漲價預期。

以中油油價機制估算，下週每公升汽柴油將調漲 0.9 元，每公升 95 無鉛汽油將達 31.9 元，依照油價平穩機制，超過 30 元部分將由中油吸收漲幅，等於每公升汽柴油漲幅為 0.4 元。

若調幅如預期，納入油價平穩機制考量後，10/1 起每公升 92 無鉛汽油為 29.9 元、95 無鉛汽油為 31.4 元、98 無鉛汽油為 33.4 元，柴油為 28.1 元。實際油價待中油 9/30 中午公布為準。

中油公布資訊指出，至 9/26 為止，原油指標 7D3B 每桶為 80.08 美元，較上週上漲 3.29%，新台幣匯率為 30.688 元，較上週升值 9.8 分、0.32%。