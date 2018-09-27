特力強化自有品牌銷售 第七家HOLA petite進軍桃園台茂

特力 (2908) 旗下居家生活精緻選物店 HOLA petite 搶進桃園台茂購物中心，今宣布，全台第七家門市於台茂週年慶開跑第首日正式開幕。HOLA petite 營運經理劉霈糴表示，HOLA petite 台茂店位於 6 樓居家藝文區，主打居家三大生活提案「舒壓到好眠」、「從下廚到上桌」、「從共聚到休憩」，居家用品種類超過 1,500 種，家中各空間所需皆可在 HOLA petite 一次購足。特力提到，看好桃園市近七年來人口淨遷入居冠，人口增加逾 12.6 萬人；2014 年升格後推出更多社會福利，吸引家庭客群定居，加上高鐵和機捷通車，縮短桃園和大台北生活圈距離，雙北客群消費力與生活型態延伸至桃園地區，HOLA petite 因此搶進位於桃園主要生活圈的台茂購物中心，並選在台茂週年慶開跑首日正式開幕。



特力近年積極強化自有品牌銷售，並開發自有商品，目前旗下自有品牌特力屋銷售佔比為 13.3%，HOLA 佔 36.7%。特力指出，明年特力屋銷售佔比目標為 15%、HOLA 40%，2020 年目標佔比則為特力屋 20%、HOLA 50%，盼藉此提升毛利率表現。