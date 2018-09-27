LED照明價格承壓 億光、隆達、東貝淡出低階照明

中國 LED 廠透過擴產帶動營收成長，今年上半年，部分規格的 LED 晶片報價跌幅達 2-3 成，照明產品價格不見起色，LED 封裝廠億光 (2393)、隆達(3698)、東貝(2499) 等淡出低階照明產品生產，億光照明比重降至 16-17% 左右，未來可能更進一降到 1 成以下，隆達照明產品營收比重將由 4 成降到 3 成。三安、華燦、澳洋順昌等陸資 LED 廠落實機台國產化，新增產能開出，LED 晶片價格壓力不減，LED 燈泡低階照明產品價格疲弱；對於 LED 封裝廠而言，低階照明空有營收、利潤相當微薄，又必須負擔供應鏈成本，因此陸續退出低階 LED 照明領域，以有利潤、高附加價值照明為生產重心。



億光降低利潤較差背光、照明等消費領域比重，增加利基性應用，例如紅光線、車用，照明營收比重降至 16-17%，未來車用產品成長，營收比重可能持續下降到 1 成。



以往 LED 占照明產品成本比重最高達 4 成之多，隨著產品跌價，比重持續下滑，鐵件反而上升，隆達認為，半導體化合物廠不應把資源放在照明鐵件上，故近幾年淡出利潤低照明產品，照明產品比重將由 4 成降到 3 成。



東貝砍掉不賺錢低階照明接單，造成去年營收降至 58.69 億元，年減率 28%，今年前 8 月營收 35.54 億元，年減率 7.01%，其轉向發展附加價值較高燈具、健康、智能應用領域，取得 Toshiba 照明品牌授權，以擴大歐洲市占率。