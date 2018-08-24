特力佈局電商 力拼自有品牌 拉抬毛利率表現

特力 (2908) 上半年受原物料上漲、消化庫存等因素影響，毛利率、營益率雙率皆降。特力表示，今年台灣事業因景氣因素保守看待，中國事業虧損則已有收斂，在下半年原物料價格回穩下，毛利率有望回溫。特力指出，將持續強化自有品牌銷售，並開發自有商品，藉此提升毛利率表現，目前旗下自有品牌特力屋銷售佔比為 13.3%，HOLA 佔 36.7%，明年度希望特力屋占底達 15%， HOLA 則達到 40%，2020 年目標則為特力屋 20%， HOLA 50%。



特力提到，看好電商市場，將積極佈局網路事業，目前特力屋電商銷售佔比 6.2%、HOLA 電商銷售佔比則為 4.7%，明年將持續強化實體店的體驗式行銷，並透過裝修服務提供客戶一條龍的服務，盼將線上的流量導入線下，達到在商品、支付、會員、促銷等面向的線上線下全通路銷售。



特力旗下包含特力零售事業及貿易事業，營收占比為台灣零售 45%、中國零售 7%、貿易 45%、其他 3%。零售事業中台灣特力屋達 27 家、台灣 Hola25 家、中國 Hola26 家、品牌代理 18 家，零售合計銷售額 194.52 億元；貿易總出貨量為 281.56 億元，其中，傳統貿易占比 56.7%、代理事業占比 43.3%。