由田後續成長動能強勁 公司首祭庫藏股 股價一舉突破50元

AOI 檢測設備大廠由田 (3455) 昨日傍晚罕見宣布啟動庫藏股機制，市場解讀，此舉頗有揭示公司派對後續營運成長動能甚感樂觀的意味，而受此利多消息激勵，由田今早股價開高，不單一舉突破 50 元整數關卡，更守穩在 51 元價位之上。業界分析，由田是台系 AOI 供應商中的第一把交椅，技術能力勝過台系同業，受惠於兩岸封測業者、基板廠與面板業者持續擴產，包括目前兩岸擴產最積極的 COF 封測龍頭廠頎邦 (6147) 都是由田的客戶，而由田目前已是滿手接單，加上先前成功收購面板 AOI 設備業者晶彩，購併績效將可逐步顯現，以營運層面來看，由田後續成長動能相當可期。



由田基本面表現穩健、後續成長動能可觀，公司董事會昨晚決議啟動庫藏股機制，以維護公司信用及股東權益，預計自今日起的兩個月內，買進 3000 張，價格區間落在 40 元到 70 元間，這也是由田 2007 年上櫃掛牌以來，首度決議啟用庫藏股，買回股份則將用於註銷股本。