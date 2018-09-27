台股盤中－股王大立光回神翻紅 無懼FED升息重返萬一之上

受美國 FED 升息消息影響，美股 26 日翻黑作收，但台股今 (27) 日在股王大立光開低走高帶動下，加權指數早盤由黑翻紅，一度漲逾 50 點，重返萬一之上，加上台塑化、台積電等大型權值股持穩紅盤加持下，午盤前守穩萬一關卡，不過量能不足，短期內恐呈現高檔震盪格局。

觀察今日權值股表現，大立光開低走高，盤中大漲逾 3.3%，成為今日台股上攻主力，而台塑化、台化領軍的台塑集團伴隨季底作帳行情，加上國際油價第四季上看一桶 100 美元之下，今日再度發動攻勢，也帶動台股重返萬一關卡。

其餘大型電子股方面，台積電、鴻海力守紅盤之上，也讓台股吃下定心丸，而台達電則因與沃旭簽約，將攜手建置儲能系統，今日股價大漲半根漲停版，在電子權值股中，表現最為亮眼。

類股表現方面，遊戲股因各擁題材，早盤同步走揚，雖後續獲利賣壓出籠，跌幅收斂，近午盤前隆中、歐買尬亮燈漲停，網龍大漲逾 6%，辣椒、傳奇，另外大宇資、智冠也漲逾 3%。

而近日重啟攻勢的風電族群表現兩樣情，上緯投控、台船等雖呈現小漲態勢，但負責離岸風機鋼構材的鋼鐵股今日翻黑，世紀鋼、中鋼構跌逾 2%，新光鋼平盤之下，表現相對弱勢。

分析師指出，雖然受到 FED 升息影響，台股今日成交量依舊量縮，預估成交量 1090 億元，但新台幣早盤匯率走升，顯現外資資金尚未撤出，對台股短期多頭行情仍抱有信心，不過在美中貿易戰情勢未好轉之前，短期內難脫高檔震盪格局。