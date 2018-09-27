〈Fed八度升息〉川普批評升息決定 擔心影響經濟成長

美國聯準會一如預期在週三 (26 日) 宣布升息，美國總統川普隨後在紐約的記者會上表示，他不滿意這個決定，聯準會的決定可能使經濟成長放緩。

川普說：「很不幸地，他們剛才提高了利率。對此，我並不滿意。」

川普承認，聯準會這麼做，是基於對經濟表現強勁以及失業率下降，而儲蓄者將因此受益，不過他強調，自己是主張低利率者，還有其他方法可以應對經濟改善帶來的意外收穫。

他說：「我擔心他們似乎喜歡提高利率，我們可以用錢做其他事情。」

根據資深記者 Bob Woodward 本月所發表的新書透露，川普曾經在與前經濟顧問 Gary Cohn 討論國家債務時說，只需要多印鈔票就能解決問題。書中援引川普的話說，「我們應該去借很多錢，持有它、然後賣掉它來賺錢。」

川普先前也批評過鮑爾提高利率的做法。他今年夏天接受《CNBC》專訪時表示，他對升息並不感到「興奮」。另有報導指出，川普在一次籌款活動中表示，鮑爾不是他所希望的「廉價資金」銀行家。

媒體批評總統干預央行獨立性

《USA Today》總編輯 Owen Ullmann 發文表示，川普可能擔心聯準會的路線破壞經濟，甚至導致 2020 年經濟衰退，屆時他可能要競選連任。

Ullmann 強調，在過去的幾十年裡，包括 Richard Nixon、老布希 (George H.W. Bush) 都試圖干預央行獨立性，但結果並不好。

聯準會過去一直以來的低利率，也遭到許多批評。批評者認為，在低利率環境過久易生泡沫，然後在升息時破裂，如 2000 年 dot.com 泡沫破滅及 2007 年金融危機，都是前例。鮑爾先前承諾，將保持央行「獨立於所有政治問題」，並對抗總統的讉責。

Ullmann 指出，鮑爾面臨的壓力是如何保持目前的經濟擴張，而不會讓通膨失控。如果聯準會能抵制總統壓力，並採取他們認為符合經濟最佳利益的行動，才是對國家最有利的方式。