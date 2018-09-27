台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月27日

台積電上半年受惠於比特大陸、海思等大陸地區強勁訂單加持，第二季大陸營收占比「首度」超過 2 成、達 23％，雖然下半年因加密貨幣相關晶片需求降溫，但預估台積電今年來自大陸營收仍會較去年大幅成長 79％、達 67 億美元，全年營收占比亦將高達 19％。

基於美中貿易戰恐衝擊倚重出口甚重的開發中亞洲經濟體，亞洲開發銀行（ADB）將開發中亞洲國家明年的經濟成長率下修至 5.8％，此為 2001 年以來最慢成長步伐。

台塑集團和中鋼攜手合作的越南河靜鋼廠最新聯貸案本月初悄悄登場，金融圈人士透露，台塑集團日前帶超過 30 家銀行專程赴越南考察河靜鋼廠最新生產概況，以利籌組 20 億美元聯貸案。金融業者指出，由於該聯貸規模達 20 億美元，等值超過新台幣 600 億元，應是今年底前規模最大的一筆聯貸案。



經濟日報

企業拚擴產 全台大獵地

MSCI 擬升 A 股權重 不利台股

貿易戰效應 代工廠調整全球產線

工商時報

陸瘋晶圓代工 台積電大進補

明年亞洲經濟成長 慘遭亞銀調降

台塑越南鋼廠 啟動 20 億美元聯貸

聯合報

貿易戰沒贏家 只是看誰忍得久

保險員 可賣第 2 家公司保單

高通加碼台灣 設兩大中心

蘋果日報

台美利差再擴大 美元定存兩頭賺

今年 2.8%→2.7% 我經濟成長遭下修

S.H.E. 出走華研慘跌 這 2 家金控早賣掉逾百萬股

中國時報

星展開出第一槍 喊降 GDP

Fed 篤定升息 阿根廷又狂貶

鄭文逸駁抹黑 挺大同市場改革派

自由時報

美澳堵中 5G 網通業紛返台擴產

臉書副總裁來台 討論 9 大合作案

梁國源︰小心貿易戰循 3 途徑影響台灣